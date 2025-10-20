Gefahr im Verzug: Aufsichtsbeschwerde gegen das Paul-Ehrlich-Institut wegen Krebsrisiko nach mRNA-Impfung

Ein Vorgang von brisanter Tragweite: Der Biologe und Pharmaexperte Dr. Jürgen O. Kirchner hat beim Bundesgesundheitsministerium eine Aufsichtsbeschwerde gegen das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eingereicht. Grund: Das Institut habe trotz gesetzlicher Verpflichtung nicht auf zwei große, nach Peer-Review veröffentlichte Studien reagiert, die ein signifikant erhöhtes Krebsrisiko nach Verabreichung von Gen-basierten Impfstoffen wie Comirnaty belegen sollen. Laut MWGFD.org ruft Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zur Unterstützung Kirchners auf, um das Ministerium zum Handeln zu bewegen.

In seiner Beschwerde vom 12. Oktober 2025 spricht Kirchner von „Gefahr im Verzug“ und wirft den verantwortlichen PEI-Mitarbeitern Versäumnisse vor, die „die öffentliche Gesundheit in nie dagewesener Weise gefährden“. Die Rede ist von Studien aus Italien (Pescara-Studie) und Südkorea, die bei Millionen untersuchter Personen deutlich erhöhte Raten von Krebserkrankungen nach mRNA–Impfung festgestellt hätten – bis zu 54 % mehr Brustkrebsfälle und ein generell um 23 % erhöhtes Risiko für Krebs-Hospitalisierungen.

Kirchner führt diese Ergebnisse auf DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen zurück, insbesondere auf den sogenannten SV40-Promotor-Enhancer, der im Präparat Comirnaty von BioNTech nachgewiesen worden sein soll. Diese gentechnische Sequenz stamme aus einem krebsauslösenden Affenvirus und könne bei Integration in menschliche Zellen ein erhebliches Risiko darstellen. Der Forscher fordert deshalb die sofortige Aussetzung der Zulassung aller mRNA-Impfstoffe und eine umfassende Untersuchung möglicher Gesundheitsschäden.

Sein Schreiben endet mit einer deutlichen Warnung: Sollte bis zum 10. November 2025 keine befriedigende Antwort aus dem Gesundheitsministerium vorliegen, will Kirchner Strafanzeigen gegen Verantwortliche einreichen – auch innerhalb des Ministeriums. Das Kanzleramt sei bereits informiert.

(Quelle: MWGFD.org)