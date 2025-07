NEIN zu den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO

Dr. Wolfgang Wodarg ist ein deutscher Arzt und Gesundheitsexperte und hat sich während der Corona-Krise ausschließlich mit faktenbasierten Inhalten an die Bevölkerung gewandet.

Er war immer an der Seite der Menschen. Er setzt sich für ein Gesundheitswesen ein, das nicht kranken Kapitalinteressen, sondern Menschen dient. Wodarg kennt die Geschichte der WHO und kritisiert die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO. Darüber sprach er nun mit Marie-Christine Giuliani.