Schmeiss die Kippe weg und die EU geht Pleite

Die EU will abkassieren – und zwar nicht mehr nur bei Konzernen oder Autofahrern, sondern gezielt bei Rauchern. Wie BILD, Focus und die Krone berichten, sollen mit einer neuen Tabaksteuerrichtlinie die Einnahmen sprudeln – nicht für Kliniken oder Anti-Rauch-Kampagnen, sondern für die Brüsseler Bürokratie.

Raucher zahlen drauf – und Brüssel kassiert mit. Zigaretten, E-Zigaretten, Pouches und Nikotin-Erhitzer sollen teurer werden, damit die EU ihre Löcher im Haushalt stopfen kann. Ein Schelm, wer dabei an Suchtpolitik denkt – hier geht es knallhart ums Geld. Wer nicht raucht, trägt nichts zur neuen EU-Finanzsäule bei. Und das ist aus Sicht der Kommission offenbar ein Problem.

Besonders absurd: Die Einnahmen aus der nationalen Tabaksteuer sollen künftig teilweise an die EU abgeführt werden. Das sorgt für Aufruhr – unter anderem in Schweden, wo Finanzministerin Svantesson den Plan als „inakzeptabel“ ablehnt. Denn die Einnahmen, so ihre klare Ansage, sollen im eigenen Land bleiben.

Brüssel hat ein Haushaltsproblem – und Raucher sollen es lösen. Wer aufhört zu qualmen, entzieht dem System Geld. Nichtrauchen wird damit zur Gefahr für die Finanzierungsbasis der Union. Willkommen in der Realität: Der letzte macht die Zigarette aus – und das Licht in Brüssel gleich mit.