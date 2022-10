Drohender Konkurs bei Schweizer Krankenkassen 

Wie Transition TV News gestern berichteten, droht den Krankenkassen in der Schweiz der Konkurs. In der deutschen Presse liest man darüber freilich nichts, man will ja keine Pferde scheu machen. Wenn in die vorbildlich geführte Schweiz schon Probleme hat, wie sieht da die Wahrheit erst in Deutschland aus?

Weitere Themen der Sendung:

Schottland untersucht hohe Sterblichkeit (08:09)

Pharmazeutin Kati Schepis zum Geburtenrückgang (10:41)

Pharma will unsere Gesundheitsdaten (14:05)

Abschaffung der Zivilluftfahrt (17:20)

Anwalt Markus Zollinger über «Plötzlich & unerwartet» (21:41)

Hier anschauen: transition-tv.ch