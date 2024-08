Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen einer besorgniserregenden neuen Variante der Viruskrankheit Mpox in Afrika die höchste Alarmstufe ausgerufen, berichten Tagesschau und andere Märchenportale.

Die in der Demokratischen Republik Kongo entdeckte Variante ist ansteckender und könnte schwerere Verlaufsformen auslösen. Bisher fehlen detaillierte Studien. Die Variante wurde auch in Uganda, Ruanda, Burundi und Kenia nachgewiesen. Die CDC meldete über 14.000 Verdachtsfälle und mehr als 500 Todesfälle in der Region. Die WHO warnt vor einer internationalen Notlage, um weltweite Vorbereitungen zu fördern. Das ECDC schätzt das Risiko einer Verbreitung in Europa als “sehr gering” ein, und das RKI meldet keine bekannten Fälle in Deutschland.

Mpox, auch Affenpocken genannt, ist mit dem Variola-Virus verwandt und verursacht Hautausschlag und Fieber, insbesondere bei Kindern gefährlich. Der Pockenimpfstoff schützt auch vor dem Mpox-Virus.

