Deutschland soll raus aus der WHO – AfD fordert Austritt

Berlin – Die AfD-Fraktion hat im Bundestag einen Antrag eingebracht, der es in sich hat: Deutschland soll aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten. In der Drucksache 21/2554 heißt es, die WHO sei „weder demokratisch legitimiert noch finanziell unabhängig“. Der Pandemievertrag, der im Mai 2025 beschlossen wurde, markiere einen „tiefgreifenden Wandel der internationalen Gesundheitsordnung“.

Die Fraktion um Alice Weidel und Tino Chrupalla kritisiert vor allem die mangelnde parlamentarische Kontrolle. Der Bundestag sei bei den WHO-Verhandlungen außen vor geblieben, während die EU federführend agierte. Entscheidungen über nationale Gesundheitsmaßnahmen würden so „auf eine internationale Ebene ohne demokratische Rückbindung“ verlagert.

Auch die Finanzierung der WHO steht im Fokus des Antrags: Rund 80 Prozent des Budgets stammen aus freiwilligen, zweckgebundenen Beiträgen – ein erheblicher Teil davon von privaten Stiftungen und einzelnen Staaten. Besonders China habe seine Zahlungen stark ausgeweitet, seit die USA ihre Beiträge reduziert hätten. „Wer finanziert, gestaltet mit“, warnt die AfD und spricht von einer „Politisierung globaler Gesundheitspolitik“.

Trotz der weltweiten Folgen der Corona–Pandemie habe es bis heute keine unabhängige Aufarbeitung gegeben. Die WHO habe weder eigene Fehleinschätzungen noch den Einfluss von Pharmakonzernen oder privaten Geldgebern aufgeklärt. Solange sich die Organisation ihrer Verantwortung verweigere, könne sie „keine glaubhafte Grundlage für künftige Standards“ bieten.

Die AfD fordert deshalb den Austritt Deutschlands aus der WHO und den Aufbau eines neuen, „demokratisch legitimierten und wissenschaftlich pluralen Systems internationaler Gesundheitskooperation“. Dieses solle auf Transparenz, Souveränität und überprüfbaren Eingriffskompetenzen beruhen – frei von geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen.

Bleibt die rhetorische Schlussfrage: Wird der Bundestag dieser Forderung folgen – oder bleibt Deutschland weiter Teil einer Organisation, deren Macht und Einfluss in der Pandemie vielen erstmals bewusst wurde?