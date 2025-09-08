Bundestag startet Corona-Aufarbeitung: Showkommission oder echte Aufklärung?

Der Bundestag hat eine neue Enquete-Kommission eingesetzt, die nichts Geringeres verspricht, als die Corona-Jahre „gründlich, konstruktiv und selbstkritisch“ aufzuarbeiten. Unter Leitung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) soll das Gremium ein Gesamtbild der Pandemie und der staatlichen Maßnahmen zeichnen. 14 Abgeordnete und 14 „Sachverständige“ sollen dafür sorgen, dass Transparenz hergestellt wird und Vertrauen in die Politik zurückkehrt – so jedenfalls die offizielle Lesart, wie der Bundestag mitteilt.

Bemerkenswert: Zur Vorsitzenden wurde Franziska Hoppermann (CDU) einstimmig gewählt – während die AfD-Kandidatin Claudia Weiss krachend durchfiel. Mit am Tisch sitzen neben Professoren, Ärzten und Behördenvertretern auch bekannte Namen wie Stefan Homburg, Tom Lausen und Michael Nehls.

Offiziell heißt es, man wolle aus Fehlern lernen, um beim nächsten Ernstfall „schnell, wirksam und mit klarer Kommunikation“ handeln zu können. Ob diese Kommission tatsächlich die heiklen Fragen stellt – etwa zu Lockdowns, Impfdruck und Grundrechtseingriffen – oder ob es bei einer Schönwetter-Aufarbeitung bleibt, darf man gespannt verfolgen.