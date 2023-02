Berufsverbot: Hilferuf eines französischen Arztes

Dreimal darf man raten, warum dem französischen Arzt per Berufsverbot die Existenzvernichtung droht. Dr. Gregory Pamart hat sich gegen Zwangsimpfungen entschieden. Mit einem dramatischen Appell richtet er sich an die internationale Öffentlichkeit.

Guten Tag, ich bin Dr. Grégory Pamart.

Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe eine Familie.

Seit einem Jahr, vier Monaten und 13 Tagen darf ich meinen Beruf als Allgemeinmediziner in meinem Land, Frankreich, nicht mehr ausüben.

Vor 500 Tagen wurde ich gezwungen, meine Patienten im Stich zu lassen, sie allein und ohne Hilfe zurückzulassen.

Vor 500 Tagen hat die französische Regierung Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Gesundheitszentren, die sich weigerten, die Anti-Covid-Injektion zu verabreichen, vor die Tür gesetzt.

Wir haben den Beruf verloren, den wir lieben, und die Regierung hat einen neuen Status erfunden: Wir sind die „Suspendierten“, ohne Gehalt, ohne Zulagen, ohne jegliche Unterstützung.

Seit 500 Tagen müssen wir auf unsere Sicherheit und unseren Komfort verzichten, einige betteln, Familien sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, Menschen sind gezwungen, ihr Land zu verlassen.

Unser einziges Verbrechen ist, dass wir vorsichtig waren. Dass wir eine neue Behandlung abgelehnt haben.Wir haben uns geweigert, dass jemand, sogar unsere Regierung, über unseren Körper verfügen kann. Wir haben uns geweigert, dass die Medizin morgen das Verbrechen begehen könnte, Menschen zu zwingen.

Monatelang standen Hunderttausende von Demonstranten auf.

Sie wurden ignoriert, von den Medien verspottet und in der öffentlichen Meinung diskreditiert.

In diesem Sommer rief das von Bränden geplagte Frankreich Feuerwehrleute aus ganz Europa zu Hilfe…

Aber 5000 suspendierte Feuerwehrleute blieben zu Hause … ohne helfen zu können.

Viele Kranke haben keinen Hausarzt mehr. In ihrer Verzweiflung verzichten sie auf eine Behandlung oder gehen in die Notaufnahme. Doch die Ärzte können immer noch nicht behandeln.

Die Notaufnahmen schließen ihrerseits eine nach der anderen. Diejenigen, die geöffnet bleiben, haben so lange Wartezeiten, dass Patienten auf Bahren sterben, bevor sie untersucht werden.

Aber auch die Ungeimpften können immer noch nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Das ist die Realität in Frankreich. In diesem Land, das sich einst damit brüstete, „das beste Gesundheitssystem der Welt“ zu haben.

Heute gibt die ganze Welt zu, dass die Impfung die Übertragung des Virus nicht verhindert, das wissenschaftliche Argument ist nicht mehr haltbar. Alle Länder der Welt haben die Impfpflicht abgeschafft.

Aber nein – nicht alle! Frankreich ist das letzte Land, das die Impfpflicht für Berufe im Gesundheitswesen beibehält.

Diese „französische Ausnahme“ verdanken wir Präsident Macron, der ankündigte, das sind seine Worte „les non-vaccinés j’ai très envie de les emmerder. Und deshalb werden wir das auch weiterhin tun, bis zum bitteren Ende. Das ist die Strategie“.

Er nimmt die Sache persönlich und stellt sich in den Dienst der Pharmaindustrie – gegen sein eigenes Volk!

Die Regierung verschließt die Augen vor der Situation. Und schlimmer noch, denn vor kurzem hat die Regierung durch Obstruktion verhindert, dass das Parlament dieses ungerechte Gesetz aufhebt.

Schon wieder 500 Tage, 500 Tage … Werde ich jemals wieder als Arzt in meinem Land arbeiten können?

Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich Angst davor, was aus der Medizin wird.

In Wirklichkeit habe ich Angst davor, was aus meinem Land wird. Es gibt diesen „Suspendierungsstatus“, der es dem Staat ermöglicht, jeden für seine Ideen sozial verschwinden zu lassen. Heute die Pflegekräfte, morgen? Die widerspenstigen Lehrer? Die Polizisten? Die Richter?

Aus diesem Grund wende ich mich heute an Sie.

Die Regierung sperrt unsere Handlungsfähigkeit aus.

Wenn wir wollen, dass unsere Sache Gehör findet, müssen wir über die Grenzen unseres Landes hinausgehen.

Wir müssen die internationale Öffentlichkeit informieren und massiv aufrütteln.

Die Welt muss Emmanuel Macron und seiner Regierung sagen: Ihr könnt eure Demokratie nicht mit Füßen treten.

Diejenigen, die ihr Leben geben, um sich um andere zu kümmern, verdienen etwas Besseres als das.

Die Gesundheit und die Freiheit der Franzosen verdienen etwas Besseres als das.

Frankreich darf nicht zu einem totalitären Staat werden. Das Land der Menschenrechte verdient etwas Besseres als das.

Dies ist ein Aufruf zur Hilfe.

Wir brauchen die internationale Öffentlichkeit, die versteht und weiß, was in Frankreich vor sich geht.

Den Zustand unserer Gesundheit. Den Zustand unserer Politik.

Dies ist ein SOS.

Verbreiten Sie diesen Aufruf in der ganzen Welt. Verbreiten Sie diese Nachricht in Ihrer Sprache. Verbreiten Sie ihn an Ihre Freunde, Ihre Familie, Ihre Bekannten. Ihre Netzwerke. Verbreiten Sie die Nachricht in Ihren sozialen Netzwerken. Verbreiten Sie die Nachricht in Ihren Medien.

Wir brauchen die internationale Öffentlichkeit, die sich an unserer Seite empört.

Frankreich hat den Anspruch, die Welt geführt zu haben. Heute ist es an der Welt, Frankreich zu unterstützen.

