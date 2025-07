Beitrags-Schock ab 2027: Krankenkassen-Milliardenloch droht Schwarz-Rot zu verschlingen

Die BILD enthüllt ein gigantisches Haushaltsfiasko, das die schwarz-rote Merz-Klingbeil-Regierung in den Abgrund reißen könnte: 2027 droht ein 12-Milliarden-Loch bei den gesetzlichen Krankenkassen – mit drastischen Folgen für 90 % der Bevölkerung.

Was sich seit Monaten anbahnt, nimmt nun katastrophale Ausmaße an: Trotz Flickwerk aus Staatskrediten für 2026 reißt die Finanzierung der GKV im Jahr darauf völlig ab. Die Beiträge müssten regelrecht explodieren – 0,6 Prozentpunkte mehr, 144 Euro jährlich zusätzlich für Durchschnittsverdiener. Wer heute schon stöhnt, darf sich auf eine finanzielle Ohrfeige gefasst machen.

Während Kanzler Merz (CDU) und Finanzminister Klingbeil (SPD) hilflos in die Kameras lächeln, droht der nächste sozialpolitische GAU. Gesundheitsministerin Warken (CDU) will eine Reformkommission einsetzen – irgendwann. Die SPD fordert derweil, die Beitragsbemessungsgrenze massiv anzuheben. Die Union blockt. Lösungen? Keine in Sicht.

Was bleibt, sind Planspiele aus der Hölle: Praxisgebühr, Zahnbehandlungen nur noch privat, Krankenhauszuzahlung auf 50 Euro – die Vorschläge klingen wie eine Kriegserklärung an die Beitragszahler. Und als Krönung rechnet das Finanzministerium für 2027 mit einem Gesamtloch von 22 Milliarden Euro – steig steil an auf 66 Milliarden bis 2029!

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Diese Koalition hat den Karren an die Wand gefahren. Wenn Schwarz-Rot an ihrem eigenen Murks zerbricht, wäre das kein Schaden für das Land – sondern womöglich seine Rettung.