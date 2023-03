Beim Spikeprotein handelt es sich um eine Biowaffe

Neun Fachexperten gaben auf den fragenden Titel „Genbasierte »Impfstoffe« – das Pharma-Verbrechen des Jahrhunderts?“ entschlossene Antworten. Die positive Resonanz und die rege Teilnahme signalisieren ebenso wachsendes Interesse, wie die österreichische Präsenz von Report 24, Auf 1 und Servus TV, oder Epoch Times, Radio München, stattzeitung und noch einige weitere freie Medien, die teilweise online zugeschaltet waren. Es wäre zu erwarten gewesen, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen Anwesenheit gezeigt hätten, nachdem verstärkt nun das Schweigegelübde ablegt wird und die ungeheuerliche Ignoranz der Politiker gegenüber den gesellschaftlichen Schäden inzwischen ungehalten auch in den Mainstream-Medien zur Sprache kommt.

Auf die Frage des ehemaligen, aufgrund seiner geäußerten Kritik gekündigten, SWR-Mitarbeiters Ole Skambraks (heute Epoch Times), ob der MWGFD wegen des Ausbleibens der Mainstream-Medien überhaupt noch die Hoffnung habe, dass es zu einer vernünftigen juristischen Aufarbeitung kommen wird, da jene, die mitgemacht haben, nicht freiwillig ihre Existenz riskieren werden, gab der Vorsitzende der MWGFD, Prof. Dr. Bhakdi, folgende Antwort:

Es ist inzwischen so klar geworden. Die Verantwortlichen stehen mit dem Rücken zur Wand und bangen um ihre eigene Existenz. Doch sind diese Leute gnadenlos empathielos. Mein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass diese Themen, die die Mainstream-Medien (MDR, Bild TV, ZDF) in den letzten 5 Monaten gebracht haben inzwischen millionenfach gesehen werden. Das ist nicht mehr die Blase. Das greift schon außerhalb und erreicht auch andere Leute. Was wir machen müssen, ist weiterhin so aufzuklären, dass jeder Idiot es versteht. Denn die Fakten sind so knallklar, dass spätestens in den nächsten Monaten, die Frage aufkommen wird „hast Du mitgemacht?“ Quelle: Pressekonferenz der MWGFD vom 15.03.2023, Prof. Dr. Bhakdi

In kurzen Statements klärten die Referenten über das gewaltige Ausmaß der COVID-»Impf«-Schäden, die sich daraus ergebenden Konsequenzen und Entwicklungen, insbesondere auch hinsichtlich der künftigen globalen Gesundheitspolitik auf.

„Bei dem Spikeprotein handelt es sich um eine Biowaffe„

Bei dem Spikeprotein handele es sich um eine Biowaffe mit einem enormen Schadenspotenzial aus der „Gain-of-Function-Forschung“, so die Human- und Zellbiologin sowie Immunologin Prof. Dr. Ulrike Kämmerer. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es sich hier um kein gesundheitspolitisches Projekt, sondern um ein militärisches Projekt handelt. Mit Besorgnis teilte sie außerdem ihre jüngsten Erkenntnisse über ihre letzte „Super-Gau“-Entdeckung, die sogenannten Plasmide, mit. So wurden in den bivalenten RNA/Lipidgemischen von Pfizer und Moderna große Mengen an kontaminierenden Plasmiden gefunden. Jene Sonderformen bakterieller Gene können als „Zusatzgene“ vermutlich auch in den Zellen der „Geimpften“ sehr lange aktiv sein, so die dauerhafte Bildung des Spike-Proteins ermöglichen und auch eine Resistenz gegenüber Antibiotika auslösen.

„Dass die Fakten auf dem Tisch liegen bzw. unter dem Mikroskop„

veranschaulichte der Pathologe Prof. Dr. Arne Burkhardt. Anhand der Immunhistochemie führte er vor Augen, wie spezifisch die modifizierte Impfstoff-mRNA exkretiert wird, sich an das Epithel andockt und damit anders verhält als die RNA, die im Virus enthalten ist. Auch präsentierte er die ersten Ergebnisse seiner neuesten Untersuchungen, welche stark den Verdacht wecken, dass sich nicht nur in den Gefäßen, sondern auch im perikardialen Fettgewebe „Schmutzpartikel“ finden lassen, die sich höchstwahrscheinlich nach weiterer sorgfältiger Prüfung als agglomerierte Nanolipidpartikel erhärten werden.

Neben überschießenden Immunreaktionen, welche die Gefahr bergen, dass sich Auto-Aggressions-Erkrankungen im Bereich der Haut manifestieren, belegte er weiterhin, dass es in praktisch allen Fällen im Gehirn zu minimalen Gefäßentzündungen kommt. In einigen Fällen hatten die Entzündungen so starke Ausprägung gefunden, dass die Patienten gestorben sind.

„Wiederholung des Contergan-Skandals?„

DDr. Christian Fiala aus Wien klärte über den vollkommen neuen Wirkmechanismus der mRNA-„Impfung“ auf, wonach gesunde eigene Körperzellen sich mit Spike-Protein als fremd markieren, was zur Folge hat, dass das Immunsystem die eigenen gesunden Zellen zerstört, weil es sie für einen Eindringling hält. Berechtigterweise warf er die Frage auf, ob es sich hier angesichts der absichtlichen auto-immunen Zerstörung nicht um eine Wiederholung des Contergan-Skandals handeln würde? Als Folge der Corona-„Impfung“ zeigen sich verstärkt Menstruationsstörungen, Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit, fötale Fehlbildungen und eine erhebliche Verringerung der Spermienqualität, um nur einige Auswirkungen zu nennen.

Als mindestens genauso großen Skandal empfindet Dr. Ronald Weikl, dass die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) und auch der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) schon vor der im September 2021 durch die Ständige Impfkommission (STIKO) empfohlenen „Impfung“ für Kinder und Schwangere niedergelassene Frauenärzte geradezu animiert haben, Schwangere „off-label“ zu „impfen“.

„Der Nutzen ist nicht null, sondern negativ„

So Prof. Dr. Bhakdi, der erneut auf die Achillesverse dieses Impfgeschehens aufmerksam macht. Dass die Gefahren der „Impfung“ „alptraumhaft“ sind, hat der Mikrobiologe bereits vor drei Jahren vorausgesagt. Diese Voraussage beruhte auf Grundprinzipen der Immunologie, wie sie in jedem Lehrbuch nachzulesen sind.

Alle mRNA-„Impfstoffe“, nicht nur die Covid-„Impfstoffe“ bergen zwei lebensbedrohliche Gefahren in sich: Die erste ist das hochgefährliche Verpackungsmaterial. Diese Lipid-Nanopartikel beschützen die mRNA und ermöglichen ihre Aufnahme in Zellen. Das geht nur über künstliche Fette, die im Gegensatz zu den natürlich vorkommenden Lipiden positiv geladen sind und damit eine Betriebsstörung verursachen. Denn alle körpereigenen Zellen werden mittels negativ geladener Lipide aufrechterhalten. Vor 2020 war die Anwendung dieser positiv geladenen Lipide nicht einmal erlaubt. In diesem Zusammenhang ging Dr. Ronald Weikl auch auf die irreführenden Ausführungen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr auf dessen Webseite ein. Unter dem Stichwort „Impfungen und Duldungspflicht“ findet sich folgende Formulierung: „Wer unbedenklich im Restaurant zur Vorsuppe greift, kann genauso bedenkenlos den Inhalts- und Hilfsstoffen in der mNRA-Impfung vertrauen. Salz, Fett, Wasser und Zucker finden sich nämlich in beidem wieder.“ Angesichts der vorstehenden Ausführungen von Prof. Dr. Bhakdi kann man solche Äußerungen nur noch als verantwortungslos bezeichnen. Im Rahmen der Notzulassung des ersten „Covid-Impfstoffs“ von BioNtech gab der Hersteller zwar an, Sicherheitsprüfungen durchgeführt zu haben. Tatsache ist jedoch, dass Tierstudien nie von den „Impf“herstellern durchgeführt wurden. Die zweite Gefahr geht von den körperfremden Genen aus, die in massivster Anzahl in die Blutbahn gelangen und alle Organe erreichen können. Denn jede Zelle, die ein körperfremdes Eiweiß herstellt, wird zum Ziel des Angriffs durch das Immunsystem. Jene mRNA basierten Wirkstoffe sollen nun gemäß der vor zwei Monaten getätigten Absichtserklärung der WHO in allen Bereichen der Medizin eingeführt werden.

„Effektivität der Impfung Minus 300 Prozent.„

Zahlen und Fakten zur fehlenden Wirksamkeit und nicht gegebenen Sicherheit lieferte das ehemalige Mitglied der Sachverständigen-Kommission für die Evaluierung der Corona-Maßnahmen Prof. Dr. Werner Bergholz. Gemäß seines wissenschaftlichen Leitspruchs „the proof of the pudding is in the eating“ räumt der Physiker mit der Mär der Wirksamkeit auf. Dies sei bereits seit Juli 2021 bekannt, als Israel seine Zahlen veröffentlichte. Reine Behauptungen qualifizieren also noch nicht den „Impfstoff“, tragen also noch nicht zu seiner Beständigkeit bei, allenfalls zur Festigung des Irrglaubens, was erklären lässt, dass die Mainstreammedien immer noch nicht über die Wucht der Zahlen sprechen. Lauterbach‘s Behauptung, derzufolge nur einer von 10.000 (0,01 %) „Geimpften“ gravierende lebensverändernde Nebenwirkungen haben sollen, entpuppt sich mit Blick auf wissenschaftlich belegte und belastbare Zahlen diverser Studien schnell als Farce. Mehrere Studien in denen 100 % der Teilnehmer beobachtet wurden, weisen nach, dass Nebenwirkungen bei mindestens 3 % liegen. Dies bestätigen auch offizielle Daten des US-Militärs. So traten bei den 2,5 Millionen des jungen Militär-Personals circa 4 % mehr Myokarditis- und 3 % mehr Krebsfälle auf. Angesichts der frappierend negativen Effektivität, die bei minus 300 liegt und einer Unterfassung von über einem Faktor 100 ist das Hinterfragen der Wirksamkeit also genauso sinnvoll ist, wie den Pudding an die Wand zu nageln.

„Neue Krankheitsbilder im Kontext mit dem Spiken“

Facharzt für Virologie, Biologie und Infektionsepidemiologie, Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch, beschäftigt sich mit der Frage wie Impfschäden diagnostiziert werden können, welche Laborparameter für die Diagnostik geeignet sind und wie wir longCOVID und postVAC-Syndrom auseinanderhalten können. Der Umstand, dass viele Krankheitszeichen uncharakteristisch sind und auch außerhalb der Corona-Thematik vorkommen können, stellt die Diagnostik vor Herausforderungen. Hinzu kommt die hohe Variabilität der Schäden, die dem ubiquitären Organbefall geschuldet ist. Insofern ist eine Erfassung und Abklärung hinsichtlich neuer Krankheitsbilder notwendig. So traten mit dem Spiken und im Kontext mit Immunisierungen noch nie beobachtete Krankheiten wie ADE (überschießende Immunreaktion), VITT („impf“bedingte Gerinnselbildung mit gleichzeitiger Blutungsneigung), V-AIDS („impf“bedingte Abwehrschwäche), SADS (plötzlicher Erwachsenentod) auf. Während in den Jahren 2016 bis 2020 in Deutschland insgesamt 9 Fälle von „plötzlich und unerwartet verstorben“ aufgetreten sind, waren es 2021 bereits 500 Fälle. Aus einem Zwischenbericht vom 28.02.2021 von Pfizer an die FDA gehen auf 8,5 Seiten ca. 1.300 Nebenwirkungen hervor, die – wohlgemerkt – innerhalb von nur 3 Monaten nach Markteinführung gemeldet worden waren. Jeder Tierversuch wäre in diesem Stadium abgebrochen worden. Dies zeigt nunmehr die Dringlichkeit, ein zuverlässiges, auf diese neuen Krankheiten abgestimmtes Untersuchungsprofil zu bestimmen, auch, um im Falle von Gerichtsverfahren belastbare Fakten vorlegen zu können. Hierzu ist ein niederschwelliger Zugang zu verlässlichen Labortests notwendig. Als Lösungsansatz wäre ein offizielles Testprofil durch eine interdisziplinäre Expertengruppe festzulegen, um zügig auch das ominöse Antigen im Blut präzise detektieren zu können.

„Es gilt eine gemeinsame Verteidigung und einen Schutz für unsere Menschheitaufbauen„

Für Aufwind sorgte auch der Schweizer Geschäftsmann und ehemalige Regierungsberater Pascal Najadi. Seit seinem Erweckungserlebnis, als die hochrangige Pfizer-Mitarbeiterin Janine Small bei der Pfizer-Anhörung im Europa-Parlament am 10.10.2022 das zentrale Argument der „Impf“plicht-Befürworter entkräftet hatte, wonach die Impfung gegen eine Übertragung von COVID-19 schützen soll, kämpft der dreifach „Geimpfte“ mit ungebrochener Konsequenz gegen die mRNA-Täuschung an. Nachdem seine Klage gegen den Gesundheitsminister Alain Berset von der Bundesanwaltschaft in Bern angenommen wurde, klagt er nun Pfizer und FDA höchstpersönlich an und ist damit der erste, dem es gelungen ist, Pfizer im Rahmen einer Zivilklage vor den Supreme Court in New York zu bringen. Jener Vorstoß ist der Grund, weswegen Pascal Najadi nur zugeschaltet werden konnte, da er seither unter Polizeischutz steht. Mit seiner Anwältin Anna McCarthy haben sie Lori Sattler, die vom Schlage der unabhängigen Richterschaft zu sein scheint, 1.000 Seiten unumstößliche Beweise einschließlich des Vorwurfs der Körperverletzung vorgelegt. „Es gilt eine gemeinsame Verteidigung und einen Schutz aufzubauen für unsere Menschheit und gegen die WHO, die sich unmöglich als Health-Organisation bezeichnen kann […] Auch dort sind wir dran, den Hebel der US-Justiz anzusetzen.“ so Pascal Najadi, der mit Zuversicht auch zu bedenken gibt, dass Pfizer bereits verloren hat. Als ausländische Firma auf amerikanischen Grund muss es amerikanische Gesetze befolgen. Da es in Amerika kein Vakzin-Mandat gibt, Pfizer aber in der Schweiz aus Vakzin-Mandaten Profit geschlagen hat, haben sie sich bereits selbst versenkt.

„WHO – systematischer und ausgedehnter Angriff gegen die Zivilbevölkerung„

Last but not least kam der ehemalige Präsident des Landeskriminalamtes Thüringen Uwe Kranz zu Wort. Er nahm sich der globalen Agenda der WHO an, die derzeit mit ihrem Pandemieabkommen und International Health Regulations (IHR) wie ein Damoklesschwert über allen Regierungen schwebt. Der ehemalige Aufbauhelfer und Projektmanager von Europol ist auch heute weiterhin analytisch unterwegs, nur nimmt er jetzt die organisierte Kriminalität im Gesundheitswesen und weltweite Datenbanken unter die Lupe. Er zeigt auf, wie absurd und unrealistisch die Zahlen der Europäischen Datenbank „Eudra Vigilance“ sind, denn nur etwa 3 % der tatsächlichen Impfschäden und -nebenwirkungen werden tatsächlich gemeldet. Nehmen wir 2.179.125 Verdachtsfälle mal 100, kämen wir der Realität der Impfschäden deutlich näher. Auch die sogenannten „Pfizer Files“, der aufgedeckte Schriftverkehr zwischen der FDA und Pfizer, der für über 75 Jahre der Öffentlichkeit vorenthalten werden sollten, demonstrieren das präzedenzlose Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Erst eine FOIA-Klage (Freedom Of Information Act) von 200 Ärzten und Wissenschaftlern führte zur Offenlegung von 300.000 Dokumenten, aus denen die internationale Korruption und das betrügerische Vorgehen von Pfizer im Zulassungsverfahren belegt werden kann. Entsprechend gilt es jetzt dem Machtmissbrauch der WHO entgegenzutreten. Denn blickt man auf die Rolle der WHO im Internationalen System wird schnell offenkundig, dass es sich bei den derzeit diskutierten International Health Regulations und dem geplanten „Pandemievertrag“ (CA+) um einen Wiederbelebungsversuch einer chronisch unterfinanzierten, schwerfälligen und ineffizienten Organisation handelt, die zu einem One-World-Government aufgeblasen werden soll und die Souveränität aller Staaten gefährdet. Gemäß der Vorlage des IHR-Fortschrittsberichts sollen schon im Mai 2023 jene Regularien global und völkerrechtlich verbindlich werden, die neue Konvention im Mai 2024, wenn die Staaten nicht von ihrem Recht des Einspruchs (binnen nur 6 Monaten) Gebrauch machen. Die neue Convention und die IHR würden einer Einladung zum Machtmissbrauch werden. Das zeigt sich eindrücklich und unmissverständlich schon in der Streichung von „Würde“ und „Menschenrechten“ in der neuen Konvention oder der Anwendung Kontrollmechanismen und – strukturen oder von Sanktionsrechten, wenn die Mitgliedsstaaten nicht „spuren“. Ob eine Pandemie entsteht oder nicht, soll nun ab sofort unter vollständigem Entzug der nationalen Souveränität und Finanzkontrolle die WHO alleine entscheiden dürfen. Selbst bei potenziellen Gefährdungen soll das gesamte Instrumentarium der WHO greifen.

Glauben Sie, wir werden dann noch in der Lage sein, zu sagen, diese Masken sind unsinnig, diese Impfung wirkt nicht? Nein!Ehemaliger LKA-Präsident Uwe Kranz

Fazit

Angesichts dieser globalen Einflussnahme auf alle Aspekte unserer Lebensführung möchte der MWGFD seine Aufklärungsbemühungen künftig verstärkt in das Verhindern jenes Vorstoßes der WHO investieren. Damit steht praktisch schon das Thema der nächsten Pressekonferenz fest. Gegen jenes im Entstehen begriffene Sozialkreditsystem, das auch die genomische Überwachung auf den Plan rufen möchte und selbst nicht durchgeführte Impfungen als Diagnose-Code formulieren will, gilt es zu intervenieren.

Prof Dr. Dr. Haditsch gab noch Folgendes jenen mit auf den Weg, die marginalisiert wurden oder aus Angst vor Diffamierung schweigen.

„Wir sind nicht Wenige, wir sind inzwischen sehr Viele. Geimpfte und ungeimpfte Menschen müssen jetzt an einem Strang ziehen…“

