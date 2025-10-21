AfD fordert Ende der Zeitumstellung – Brandner: „Den Bürgerwillen endlich umsetzen!“

Im Bundestag sorgte Stephan Brandner (AfD) mit einer leidenschaftlichen Rede zum Thema Zeitumstellung für Aufsehen. Der AfD-Abgeordnete forderte, den „halbjährlichen Unsinn“ endlich abzuschaffen – und sprach dabei Klartext über Brüssel, Bürokratie und das Versagen der Altparteien. Laut YouTube-Video will die AfD eine europäische Lösung, notfalls aber auch einen nationalen Alleingang.

Brandner erinnerte daran, dass bereits 2018 eine EU-Umfrage mit 84 Prozent Zustimmung für das Ende der Zeitumstellung gesprochen habe. Doch wie so oft sei der Bürgerwille einfach ignoriert worden: „Das sogenannte Europäische Parlament hat beschlossen, dass 2021 Schluss sein sollte. Der EU-Rat hat das dann einfach blockiert – typisch Altparteien, typisch EU!“

Der AfD-Politiker nannte die Zeitumstellung „ein lästiges Ritual mit hohen Kosten und gesundheitlichen Schäden“. Studien zufolge steige das Risiko für Herzinfarkte und Verkehrsunfälle nach der Umstellung deutlich an. Auch Tiere wie Milchkühe litten darunter. Brandner rechnete mit den Befürwortern ab: „Wenn Sie schon nicht an die Bürger denken, dann denken Sie wenigstens an die Milchkühe.“

Die Alternative für Deutschland will laut Brandner mit ihrem Antrag erreichen, dass Deutschland sich klar auf die Seite der Bürger stellt und „nicht länger brav das macht, was Brüssel befiehlt“. Eine Abschaffung der Zeitumstellung wäre aus Sicht der AfD ein einfacher, kostengünstiger und zugleich sinnvoller Schritt – „für die Gesundheit, für die Wirtschaft und für den gesunden Menschenverstand“.