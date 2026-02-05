Ärzteverfolgung in Deutschland: Dr. med. Bianca Witzschel ist der lebende Beweis

Die erneute Inhaftierung der Dresdner Ärztin Dr. med. Bianca Witzschel ist kein Justizirrtum, sondern ein politisches Signal. Nur zwölf Tage nach dem öffentlichen Appell des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr., die Verfolgung kritischer Ärzte in Deutschland zu beenden, wurde sie zum Haftantritt geladen – ein Vorgang, der wie blanker Hohn wirkt, wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht.

Während das Bundesgesundheitsministerium weiterhin behauptet, es gebe keine Ärzteverfolgung, liefert der Fall Witzschel den praktischen Gegenbeweis. Die 69-jährige Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie für Pharmakologie und Toxikologie wurde nach insgesamt 476 Tagen Untersuchungshaft und 27 Verhandlungstagen vom Landgericht Dresden zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Fast sämtliche Beweisanträge der Verteidigung wurden pauschal abgelehnt, das Urteil später vom Bundesgerichtshof ohne mündliche Verhandlung bestätigt.

Konkret wird Witzschel vorgeworfen, in 1.003 Fällen angeblich unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben – darunter Maskenbefreiungen, Impfunfähigkeitsbescheinigungen und Atteste für alternative Testmethoden. Hinzu kamen ein konstruierter Betrugsvorwurf wegen dreier Bücher im Wert von 48 Euro sowie der Besitz einer angeblich verbotenen Waffe, die sich bei näherem Hinsehen als funktionslose Taschenlampe mit Zusatzfunktion entpuppte. Dennoch ordnete das Gericht die Einziehung von über 47.000 Euro an, sämtliche Verfahrens- und Anwaltskosten musste die Ärztin selbst tragen.

Die Konsequenzen gingen weit über das Urteil hinaus: Ruhen der Approbation für weitere drei Jahre, Zwangsversteigerung des Wohn- und Praxisgebäudes, Beschlagnahmung und Löschung sämtlicher IT-Systeme und Patientenakten, Verlust der Krankenversicherung, wirtschaftliche und berufliche Vernichtung. Bereits zuvor war ihre Praxis geschlossen worden – faktisch ein Approbationsentzug über mehr als sechs Jahre.

Besonders brisant ist die politische Deutung durch das Gericht selbst. Aus dem Schlusswort der Angeklagten wurde eine „innere Einstellung“ gegen Masken, Tests und Impfungen konstruiert, die medizinische Befunde zu bloßer Makulatur erklärte. Die Therapiefreiheit, verfassungsrechtlich garantiert, wurde im Urteil zur strafbaren Gesinnung umgedeutet. Dass Witzschel mit Bioresonanzdiagnostik arbeitete – einer seit Jahrzehnten in naturheilkundlichen Kreisen verbreiteten Methode – reichte aus, um ihre Arbeit pauschal als unwissenschaftlich zu delegitimieren.

Während sie in Untersuchungshaft wie eine Schwerverbrecherin behandelt wurde, inklusive Fesselungen, Einzelhaft und Kontaktbeschränkungen, blieb die politische Botschaft eindeutig: Abweichung wird nicht geduldet. Medizinische Entscheidungen, die nicht der offiziellen Linie folgen, werden kriminalisiert. Ärztliches Gewissen wird zum Delikt erklärt.

Der zeitliche Ablauf spricht für sich: Kennedys Brief am 10. Januar, das Dementi aus Berlin kurz darauf, die Ladung zum Haftantritt nur zwölf Tage später. Wer hier noch von Zufall spricht, verweigert die Realität. Der Fall Bianca Witzschel zeigt, wie weit Deutschland bereit ist zu gehen, um kritische Ärzte mundtot zu machen – und wie leer das Bekenntnis zur Therapiefreiheit tatsächlich ist.