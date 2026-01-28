two covid vials on pink surface
Aber sicher doch: „Corona-Impfstoffe sind sicher!“

Gesundheitsreporter

Man wusste stets Bescheid, wie man es zu werten hatte, wenn der damalige CDU-Arbeitsminister Blüm, die Rente als „sicher“ bezeichnete oder Angela Merkel jemandem ihr „vollstes Vertrauen“ aussprach. In der Causa Covid sieht es nicht anders aus.

Die Bundesregierung hält unbeirrt an ihrer Darstellung fest: Die zugelassenen Corona-Impfstoffe seien sicher, wirksam und ausreichend geprüft. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion erklärt sie, die Impfstoffe seien in einem zentralen europäischen Zulassungsverfahren bewertet worden und auf dieser Basis von der EU-Kommission genehmigt worden.

Konkret ging es in der Anfrage um das ionisierbare Lipid ALC-0315, einen Hilfsstoff im mRNA-Impfstoff Comirnaty, der eine zentrale Rolle beim Transport der mRNA in die Zellen spielt. Hintergrund sind neuere wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, dass dieses Lipid aus mehreren stereochemischen Varianten besteht, die sich biologisch unterschiedlich verhalten können. Die Bundesregierung räumt ein, dass ALC-0315 als Isomerengemisch eingesetzt wird, sieht darin jedoch kein Problem. Die toxikologischen und pharmakologischen Untersuchungen seien mit dem Fertigarzneimittel durchgeführt worden, also genau mit diesem Gemisch.

Auch auf Hinweise aus der Forschung, wonach einzelne Isomere deutlich verträglicher sein könnten als andere, reagiert das zuständige Paul-Ehrlich-Institut auffallend gelassen. Zwar wird ein „Optimierungspotenzial“ eingeräumt, neue Risiken oder relevante Toxizitätsprofile sehe man jedoch nicht. Konsequenzen für die bestehende Zulassung oder eine Nachbewertung hält die Bundesregierung für nicht erforderlich. Ein „bedenkliches Arzneimittel“ im Sinne des Arzneimittelgesetzes liege nicht vor.

Besonders bemerkenswert ist die Haltung zur Transparenz: Die vollständigen Zulassungsunterlagen, einschließlich detaillierter chemischer Daten zu ALC-0315, will die Bundesregierung nicht veröffentlichen. Man habe darüber kein Verfügungsrecht, heißt es lapidar – zuständig sei die Europäische Arzneimittel-Agentur. Gespräche mit den Herstellern über eine mögliche Umstellung auf ein einzelnes, besser untersuchtes Isomer habe es ebenfalls nicht gegeben.

Unterm Strich bleibt der Eindruck, dass politische Beruhigungsformeln und der Verweis auf „fast eine Milliarde verabreichter Dosen“ jede weitergehende Debatte ersetzen sollen. Offene wissenschaftliche Fragen werden nicht vertieft, sondern verwaltet. Vertrauen soll offenbar durch Wiederholung entstehen – nicht durch vollständige Aufklärung.

Gesundheitsreporter

Kommentare

3 Antworten zu „Aber sicher doch: „Corona-Impfstoffe sind sicher!““

  1. Avatar von schwanzuslongus@kpnmail.nl
    schwanzuslongus@kpnmail.nl

    Das lässt für mich nur den Schluss offen:
    1. Das Regime besteht aus Verbrechern
    2. Es besteht aus Idioten und
    3. Korruption

    Antworten
  2. Avatar von Sachlichkeit
    Sachlichkeit

    Die korrupte Vereinigung, bestehend aus Bildung, Justiz und Politik wird sich doch wohl nicht sich selbst anzeigen.

    Dabei wäre es sehr einfach den Sektennachweis vorzulegen:
    Nun wurden die Menschen seit Jahren, ohne jegliche korrekte Begründung, mit Giftspritzen geschädigt. Diese Gift und die alltägliche Angstmacherei durch die Politik, Medizin und Medien (verfassungsrechtlicher Straftatbestand) führt zur Verletzung der Seele! Das Ergebnis der Säuberung wird mit den entsprechenden Symptome angezeigt.

    FAKT: Die Schulmedizin bedient die Symptome, ohne die Krankheit zu heilen, geschweige denn zu verhindern! Eine nicht ergebnisdiktierte Wissenschaft hinterfragt sich täglich selbst, kopiert nicht einfach Idiotien, diktiert vom Staat und Schulmedizin!

    Ich frage Sie nun, ist es nicht müssig, Massnahmen wie die Impfpflicht zu kritisieren, ohne sich zu vergegenwärtigen, ob die Ursache (Erreger) überhaupt existiert. Unser Selbstversuch (Ehefrau und ich) der Unterkühlung (Mangelerscheinung) hat die Universalbiologie nach R. Hamer, bestätigt. Nach der Säuberung durch die Mikroben (Lupenfetischisten erkennen sie als Erreger) sind die zu erwartenden Symptome aufgetreten, welche wir mit den Hausmitteln gelindert haben! Die Linderung hat nicht die Krankheit geheilt, das hat das Regulierungssystem im Einklang mit dem Fitnesszustand und zusammen mit den Mikroben vorher bewerkstelligt! Symptome sind immer das Ergebnis der Säuberung einer Krankheit!

    Signifikant vergleichbar mit den staatlich, sektenhaft, verordneten Behauptungen (Axiome) der Ökonomen, Juristen, Politikern und Bankverantwortlichen, wonach die Bürgerinnen und Bürger das Geld für die Banken, Staat und Vorsorge bereitstellen. Unmöglich, aber es ist weltweite Usanz = Konditionierung/Verblödung als Lebensgrundlage! Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Professoren sämtlicher Fakultäten, auf den kognitiven Fähigkeiten eines Kleinkindes verharren. Sie lügen, denn sie müssen es besser wissen. Die Banken als Geldquelle, können systembedingt nicht mit ordentlichen Wirtschaftsunternehmen verglichen werden, denn sie verfügen systemimmanent, weder über eine eigene Liquidität noch können sie ihre selbst bereitgestellten Kundenguthaben (Liquidität für den Leistungsaustausch) und Eigenkapital (Deaktivierung des Geldvolumens = Umlage aus Kundenguthaben) für sich verwenden. Es ist unmöglich, bildet jedoch Gesetz und Usanz.

    In diesem Sinne, den Staat als Sekte begreifen und entlarven, dann kann die geistige Revolution, wie sie Henry Ford prophezeite beginnen! Könnte!

    Antworten
  3. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Aber sicher doch: „Corona-Impfstoffe sind sicher!“ ….. TODSICHER :o((

    Antworten

