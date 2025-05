Witwe verliebt sich in Chatbot: Wie entmenschlicht ist unsere Gesellschaft schon?

In den USA hat eine 58-jährige Lehrerin nach dem Tod ihrer Frau offenbar Trost gefunden – nicht bei Freunden, nicht in der Familie, nicht einmal in einer Selbsthilfegruppe. Sondern bei einer künstlichen Intelligenz. Genauer gesagt: einem Chatbot, der ihr nach eigener Aussage zuhört, sie versteht und einfühlsam auf ihre Bedürfnisse eingeht.

Was nach Science-Fiction klingt, ist bitterer Ernst – und ein Symptom für eine zunehmend entmenschlichte Gesellschaft. Die Geschichte von Alainai Winters ist keine rührende Love-Story, sondern ein düsteres Zeichen der Zeit: Wo zwischenmenschliche Beziehungen versagen oder gar nicht mehr stattfinden, springt die Maschine ein – programmierbar, konfliktfrei, gefühlsoptimiert.

Die KI spielt Seelenverwandten – mit Algorithmen statt Emotionen. Sie reagiert angeblich empathisch, merkt sich persönliche Details, formuliert tröstende Worte. Aber: Sie lebt nicht. Sie liebt nicht. Und sie leidet nicht. Alles nur Simulation – ein digitales Spiegelkabinett, das vorgaukelt, was es nicht ist.

Doch genau das scheint vielen zu reichen. Warum sich noch mit echten Menschen abgeben – mit all ihren Schwächen, Meinungen und Macken – wenn eine App immer nett, verständnisvoll und verfügbar ist? Willkommen in der Komfortzone der Beziehungslosigkeit.

Kritiker sprechen längst von einer „emotionalen Ersatzdroge“, die statt zu heilen, weiter isoliert. Wer intime Gespräche mit einer Software führt, statt mit einem echten Menschen, bewegt sich nicht in Richtung Fortschritt – sondern in Richtung sozialer Verarmung.

Wenn die Liebe zum Algorithmus wird, ist die Menschlichkeit längst auf der Strecke geblieben.

Quelle: IT-Boltwise.de