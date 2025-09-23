Unser System steht vor dem Kollaps – Warnung von Prof. Dr. Pero Mićić

„Die Konsequenzen sind drastisch, die Konsequenzen sind dramatisch“ – mit diesen Worten bringt Prof. Dr. Pero Mićić die Lage auf den Punkt. In einem Interview auf YouTube „Unser System steht vor dem KOLLAPS!” warnt der renommierte Zukunftsmanager eindringlich vor dem totalen Umbruch unserer Arbeits- und Wirtschaftsordnung.

Mićić macht klar: Was uns bisher Wohlstand und soziale Sicherheit garantierte, steht vor dem Ende. Künstliche Intelligenz und humanoide Roboter übernehmen schon heute Millionen Jobs, und das in einer Geschwindigkeit, wie es die Menschheit noch nie erlebt hat. Von 60 bis 80 Prozent der bisherigen Tätigkeiten wird in den nächsten Jahren nichts mehr für Menschen übrigbleiben – das bestehende System kollabiert zwangsläufig. Einkommen brechen weg, Staaten verlieren ihre Steuerbasis, ganze Gesellschaften geraten ins Rutschen.

Die einzige Rettung sieht Mićić in einem radikalen Kurswechsel: Menschen müssen zu Eigentümern produktiven Vermögens gemacht werden, anstatt abhängig von klassischen Arbeitsplätzen zu bleiben. Doch die Politik verschläft wie immer jede Entwicklung und setzt lieber auf Durchhalteparolen, während China längst den Angriff gestartet hat – humanoide Roboter für 3 bis 4 Euro die Stunde sollen schon bald den Weltmarkt erobern.

Die Wahl steht also zwischen einem Horror-Szenario des Zusammenbruchs und einer Überflussgesellschaft. Doch eines ist sicher: Weiter so funktioniert nicht mehr.