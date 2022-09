Ulrich Vosgerau: »Mitmütter und Mehreltern: Wohin führt die Reform des Abstammungsrechts?«

Was passiert, wenn die Bundesregierung #Mitmutterschaft und #Mehrelternschaft einführt? In seinem Vortrag auf dem „Forum Familie“ am 17. September 2022 in Berlin befasst sich der Jurist Dr. Ulrich Vosgerau mit den rechtlichen Folgen der geplanten „Reform“ des Abstammungsrechts und erläutert, warum das #Familienrecht auch künftig den biologischen Tatsachen folgen sollte, statt davon losgelöst ad absurdum geführt zu werden.