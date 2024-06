Stolz der mentale Turbomotor

in

Stolz auf sich zu sein, statt depressiv den Kopf zu senken, ist die Grundlage jeden Erfolges. Stolz zu empfinden bedeutet, sich selbst und die eigenen Leistungen wertzuschätzen. Diese positive Einstellung gibt uns Kraft und Motivation, neue Herausforderungen anzunehmen und unser Bestes zu geben. Wenn wir auf unsere Errungenschaften stolz sind, stärkt das unser Selbstvertrauen und unsere Bereitschaft, weiterzumachen.

Ein Beispiel dafür ist die Fähigkeit, aus den Errungenschaften unserer Vorfahren “Honig zu saugen”. Die heutigen Generationen haben oft den Bezug zu den großartigen Leistungen in Technik, Medizin (wie die Erfindung des Röntgens), Literatur und Musik verloren. Dabei können solche historischen Errungenschaften eine Quelle des Stolzes und der Inspiration sein.

Stolz erwartet Anerkennung, ähnlich wie bei einem Sportler, der für seine Erfolge ausgezeichnet wird. Ein Kind, das mit Lego sein erstes Häuschen baut, ruft begeistert: “Papa, schau mal!” Es ist stolz auf das Erreichte, egal wie windschief das Häuschen ist, und erwartet Lob. Lob zu spenden ist eine zentrale Aufgabe, die jedoch nur wenige Menschen wirklich beherrschen. In den USA hört man oft “That’s great!” (das ist großartig), was der Seele guttut und zu neuen Taten ermutigt.

Ohne Anerkennung und Lob kann sich schnell ein Gefühl der Wertlosigkeit und Niedergeschlagenheit einstellen. Menschen, die keine Wertschätzung erfahren, neigen dazu, ihre Fähigkeiten und Leistungen zu unterschätzen, was zu einem Mangel an Selbstvertrauen führt. Dieser Mangel an Stolz und Anerkennung kann Depressionen und andere psychische Probleme begünstigen.

Es ist zudem wichtig zu erkennen, dass Stolz und Anerkennung nicht nur im Rückblick auf Erreichtes wichtig sind, sondern auch als Antrieb für zukünftige Leistungen. Wenn wir stolz auf unsere Fähigkeiten und unseren Mut sind, Herausforderungen anzunehmen, schaffen wir eine positive Grundstimmung, die uns dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen.

Stellen wir uns eine Gesellschaft vor, in der selbstbewusste, fröhliche und energiegeladene Menschen leben. Der Missmutige hingegen begeistert niemanden, nicht einmal sich selbst. Es ist, als ob er bleierne Schuhe trüge. Stolz darauf, das Richtige zu tun, beflügelt die Arbeit und lässt Rückschläge gering erscheinen. Dieses “auf sich selbst stolz sein” erfordert Kraft und Selbstüberwindung, da die Umgebung oft kritisch reagiert und fragt: “Was ist falsch mit ihm?”

Erfinder, Pioniere und auch Autoren verlieren trotz negativer Kritik nicht ihren Mut, weil sie im Herzen spüren, das Richtige zu tun. Dieses innere Gefühl des Stolzes treibt sie an und inspiriert Tausende. Stolz ist daher nicht nur im Rückblick auf erreichtes wichtig, sondern auch im Hinblick auf das eigene Können und den Mut, Herausforderungen anzunehmen, wenn alle anderen zögern.

Ein Sprichwort sagt: “Einem Menschen, der vorausdenkt, folgen Tausende.” Auch ohne formelle Ausbildung kann jemand, der schwierige Aufgaben angeht, durch den Stolz auf seine Fähigkeiten zu kommunizieren und seinen Mut erfolgreich sein. Stolz ist somit die Grundlage für jedweden Erfolg. Die Erreichung von Zielen wird deshalb in den Wirtschaftszweigen besonders gefeiert, die ihre Mitarbeiter nicht mit Gehalt, sondern mit Umsatzbeteiligung vergüten.

Stolz auf das eigene Können und die eigenen Erfolge bringt auch viele psychologische Vorteile mit sich. Es hilft uns, eine positive Selbstwahrnehmung zu entwickeln und uns als fähige und wertvolle Individuen zu sehen. Diese positive Selbstwahrnehmung ist entscheidend, um in schwierigen Zeiten Durchhaltevermögen zu zeigen und Rückschläge als vorübergehende Hindernisse zu betrachten, die überwunden werden können.

Der Stolz auf die eigenen Leistungen wirkt wie ein Schutzschild gegen die negativen Einflüsse der Umwelt. Wenn wir stolz auf uns sind, lassen wir uns weniger von Kritik und Zweifeln entmutigen. Stattdessen nutzen wir diese Herausforderungen als Ansporn, uns weiter zu verbessern und unsere Ziele zu verfolgen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Anerkennung durch andere. Lob und Wertschätzung von Freunden, Familie und Kollegen verstärken unser Gefühl der Selbstwirksamkeit und motivieren uns, weiterhin unser Bestes zu geben. In den USA wird diese Kultur der positiven Verstärkung oft gelebt und trägt dazu bei, eine Atmosphäre des Optimismus und des Erfolgs zu schaffen.

Im Gegensatz dazu führt die Abwesenheit von Stolz und Anerkennung zu einem Klima der Unsicherheit und des Selbstzweifels. Menschen, die ständig kritisiert und nie gelobt werden, neigen dazu, ihre Fähigkeiten und Leistungen zu unterschätzen. Dies kann zu einem Teufelskreis aus Niedergeschlagenheit und Erfolglosigkeit führen, der schwer zu durchbrechen ist.

Um im Wettbewerb der Welt bestehen zu können, ist eine gesunde Portion Stolz erforderlich. Stolz auf die eigene Ausbildung und die eigenen Fähigkeiten bildet das innere Gerüst, das uns trägt und uns zu neuen Höchstleistungen anspornt. Es ist nicht nur der kurzfristige Stolz auf dem Siegertreppchen, der zählt, sondern die langfristige Zufriedenheit und das Bewusstsein, hart für seine Erfolge gearbeitet zu haben.

Stellen wir uns vor, wir wären auf einer Gesellschaft eingeladen, in der nur selbstbewusste, fröhliche und vor Energie sprühende Menschen anwesend sind. Eine solche Atmosphäre wäre ansteckend und inspirierend. Im Gegensatz dazu möchte niemand gerne in einem Saal mit 200 niedergeschlagenen Menschen sein. Der Missmutige begeistert niemanden, nicht einmal sich selbst.