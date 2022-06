Indoktrination mit System – Kinder unterm Regenbogen #18

In der 18. Folge von „Familie & Gedöns“, dem Podcast zur Lage der Familie, sprechen wir über einen Aufruf von 120 Wissenschaftlern an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine #DragQueen Story Hour in Wien und genießen dazu eine Flasche #Queer-Wein.

Der Regenbogen

Der Pride Month

Bisexuelle Sichtbarkeit

Protest gegen ÖRR

Drag Queen Story Hour

Gleichstellung oder Indoktrination?