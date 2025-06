Feiertage abschaffen – Frohe Pfingsten!

Deutschlands steht wieder im Stau. Zuvor Kampfszenen und Tumulte an Supermarktkassen und Parkplätzen, als gäbe es kein Morgen mehr. Dabei ist nur ein Feiertag. In den Betrieben wird erbittert um die Urlaubsbrücken gekämpft, als hinge das Überleben davon ab. Wer nicht rechtzeitig seinen Antrag eingereicht hat, darf schuften, während sich andere auf die Autobahn quälen – für ein bisschen Grillen im Dauerregen.

Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam – was soll das alles noch? Die Hälfte der Leute weiß nicht mal mehr, warum frei ist. Hauptsache Bier, Bockwurst und Balkonien. Die andere Hälfte ringt derweil mit den kollabierenden Schichtplänen, weil schon wieder die halbe Mannschaft fehlt. Und wer wirklich was leisten will, darf sich anhören, er solle „auch mal entschleunigen“.

Frohe Pfingsten? Nein danke.