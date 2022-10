Der deutsche Wahnsinn in drei Bildern

Der Untertan ist ein Roman von Heinrich Mann aus dem Jahr 1914. Der Maulkorb von Heinrich Spoerl wurde 1936 veröffentlicht.

Der eingebildete Kranke ist eines der berühmtesten Theaterstücke von Molière. Die Komödie wurde am 10. Februar 1673 uraufgeführt. Molière spielte die Rolle des Titelhelden selbst. Bei der vierten Vorstellung am 17. Februar 1673 brach der Dichter auf der Bühne zusammen und starb in seinem Kostüm an den Folgen eines Blutsturzes.