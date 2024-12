Wer hätte das gedacht? Spezialist für Grüne Energie steht vor der Pleite

Die Cleen Energy AG, ein österreichisches Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Energielösungen spezialisiert hat, steht vor der Insolvenz und wird in den nächsten Tagen ein gerichtliches Sanierungsverfahren beantragen. Gespräche mit den Hauptgläubigern sind gescheitert.

„Durch das aktuelle und geplante Umsatz- und Ergebnisniveau kann eine Bedienung der nach wie vor hohen Verbindlichkeiten der Unternehmensgruppe nicht dargestellt werden”, so Cleen Energy laut 4investors.de.

Die Cleen Energy AG ist seit April 2017 an der Wiener Börse notiert. Alfred Luger, einer der Gründer von Runtastic, hält ein großes Aktienpaket des Unternehmens. Projekte wurden bereits bei der Donauwell Wellpappe GmbH in Naarn und bei den Stadtbetrieben Steyr realisiert. Ein geplantes Agri-Photovoltaik-Projekt in Linz ist nun aufgrund der Insolvenz unsicher, so die Kronen-Zeitung.