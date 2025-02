Wer hätte das gedacht? EZB schreibt Rekordverlust!

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Jahr 2024 einen historischen Verlust von 7,94 Milliarden Euro verzeichnet – den höchsten in ihrer über 25-jährigen Geschichte. Wie die Notenbank heute mitteilte, resultiert das Minus aus den gestiegenen Zinsausgaben, die durch die Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung entstanden sind. Diese überstiegen die Zinseinnahmen deutlich, da viele Vermögenswerte der EZB feste Zinssätze und lange Laufzeiten haben.

Eine Gewinnausschüttung an die nationalen Notenbanken, darunter die Deutsche Bundesbank, fällt damit zum zweiten Jahr in Folge aus. Die EZB betonte jedoch, dass die Verluste ihre Arbeit nicht beeinträchtigen. „Unsere Aufgabe ist es, die Preisstabilität zu sichern, nicht Gewinne zu erwirtschaften“, hieß es in einer Erklärung. Experten erwarten, dass die roten Zahlen auch in den kommenden Jahren anhalten könnten.