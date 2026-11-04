300.000 weitere Industrie-Jobs in Gefahr: Weidel rechnet mit der Klimapolitik ab

Deutschlands industrielle Substanz schmilzt weiter dahin. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall warnt vor dem Verlust von weiteren 300.000 Industriearbeitsplätzen in den kommenden zwei bis drei Jahren. AfD-Bundessprecherin Alice Weidel fordert angesichts dieser Entwicklung einen radikalen Kurswechsel.

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Seit 2019 seien laut Gesamtmetall bereits rund 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie abgebaut worden. Weidel sieht die Bundesregierung deshalb in der Pflicht: Die neue Warnung müsse Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Regierung endlich aufwecken. Mit dem bisherigen Kurs könne es nicht weitergehen.

„Industriearbeitsplätze gelten als das Fundament einer Volkswirtschaft, weil sie stark mit anderen Wirtschaftsbereichen vernetzt sind.“ Alice Weidel

Weidel verweist darauf, dass an jedem gestrichenen Industriearbeitsplatz weitere Stellen in der Region und entlang der Zulieferkette hängen. Nach ihrer Rechnung können durch einen Arbeitsplatzverlust in der Industrie zwei bis vier weitere Arbeitsplätze betroffen sein. Der Kahlschlag trifft damit nicht nur einzelne Werke, sondern ganze Standorte.

Wie ernst die Lage bereits ist, zeigt nach Angaben der AfD-Chefin auch Hamburg. Die Stadt hatte 2025 per Volksentscheid beschlossen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Nun könnten dort keine Großverbraucher mehr an das Stromnetz angeschlossen werden. Für Investoren ist das ein unübersehbares Warnsignal und für den Industriestandort Deutschland ein weiteres Armutszeugnis.

Weidel fordert deutliche Senkungen bei Steuern und Abgaben sowie die ersatzlose Abschaffung der CO2-Bepreisung. Ihre Botschaft ist unmissverständlich: Schluss mit einer Klimaschutzpolitik, die Energie verteuert, Investitionen vertreibt und den industriellen Niedergang noch beschleunigt.