VW zieht Notbremse – Produktion in Hannover gestoppt!

Stillstand statt Fortschritt: Volkswagen hat in Hannover die Produktion kurzerhand gestoppt. Offiziell ist von „Lieferproblemen“ die Rede – doch der Vorgang zeigt einmal mehr, wie fragil die deutsche Industrie inzwischen geworden ist. Kaum hakt es in der globalen Lieferkette, steht ein Konzern wie VW still, wie n-tv berichtet.

Für die Beschäftigten bedeutet das nichts Gutes: Pause am Band, Unsicherheit im Kopf. Schon länger ächzt die Autobranche unter schwächelnder Nachfrage, E-Auto-Zwang, politischer Gängelung und steigenden Energiekosten. Wenn jetzt auch noch die Produktion stockt, zeigt das, wie tief die Krise tatsächlich reicht.