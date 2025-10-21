VW-Stopp-Alarm: China-Chips rächen sich brutal – Autobranche am Abgrund!

Berlin – Die deutsche Autobranche gerät unter die geopolitischen Räder: Ein US-China-Streit um den Chip-Giganten Nexperia droht VW mit Produktionsstillstand und Kurzarbeit, wie BILD aus Zuliefererkreisen erfahren haben will. Im Wolfsburg-Werk, Herz der Golf- und Tiguan-Linie, könnten schon nächste Woche die Bänder einfrieren – offiziell eine “Inventur”, in Wahrheit Chip-Sparmodus vor der Eskalation. Peking blockt Exporte, Nexperia (früher Philips, nun unter Wingtech) stockt die Fertigung in Hamburg und China. Milliarden „Hühnerfutter“-Chips, essenziell für Autotüren bis Waschmaschinen, gehen aus: Europa droht eine Kettenreaktion, die Monate dauern könnte.

Der Wahnsinn? Auf US-Druck übernahmen die Niederlande die Kontrolle über Nexperia – und China schlägt zurück, hart und unerbittlich. VDA-Chefin Hildegard Müller warnt vor „erheblichen Einschränkungen bis hin zu Stopps“, seit dem 10. Oktober signalisiert der Hersteller Engpässe. BMW und Mercedes analysieren fieberhaft, doch Details? Fehlanzeige. Für VW, bereits geplagt von China-Rückgängen, US-Schwäche und 11-Milliarden-Investitionslast (Finanzchef Arno Antlitz mahnt intern), wäre das der Todesstoß. Experte Ferdinand Dudenhöffer nennt es Massenware-Chaos: Nicht High-Tech wie Nvidia, aber überall drin – von Kaffeemaschinen bis TVs. Die 727.000 Jobs in der Branche? Auf Messers Schneide.

Das ist der Preis für atlantische Vasallentreue: Statt eigener Chip-Souveränität tanzen wir nach Washingtons Pfeife, und Peking beißt zu. Die Krise breitet sich aus, trifft nicht nur Autos, sondern die gesamte Industrie. Wann lernen wir endlich, unabhängig zu produzieren, statt uns in geopolitischen Spielchen opfern zu lassen? Die Bänder stehen still – und mit ihnen Europas Wirtschaftsmotor.