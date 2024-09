Volkswagen-Pleite und was wirklich dahinter steckt

Die Automobilindustrie steht vor dem größten Umbruch seit den letzten Jahrzehnten. Laut einem Bericht des NDR könnten bei Volkswagen in Deutschland mittelfristig bis zu 30.000 Arbeitsplätze bedroht sein. Grund dafür sind hohe Kosten, der schwache Absatz und der Übergang zur Elektromobilität. Obwohl das Unternehmen diese Zahl nicht bestätigt, sind Sparmaßnahmen nötig. Betriebsrat und IG Metall lehnen jedoch Massenentlassungen ab und fordern ein Zukunftskonzept. Die Verhandlungen zwischen VW und den Arbeitnehmern beginnen heute am 25. September.

Bei den Zulieferern sieht es nicht besser aus. Die Zahl der Firmenpleiten in der Branche ist in diesem Jahr besonders stark angestiegen. Elektroautos verkaufen sich nicht wie erhofft, seit die Fördergelder wegfallen und immer schärfere Umweltbestimmungen belasten die Hersteller. Aber ist das alleine der Grund, warum viele Firmen jetzt ganze Fabriken schließen wollen?

Vollkommen unerwähnt bleibt bei der ganzen ideologisch geführten Debatte, dass der Mensch als Arbeitskraft mit Kollege Roboter und sogenannter KI (Künstlicher Intelligenz) immer stärkere Konkurrenz bekommt. Erste erschwingliche Modelle für den Normalhaushalt sollen bereits im nächsten Jahr auf den Mark kommen. Natürlich ist auch Elon Musk auf den Zug aufgesprungen.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Reine Lastenroboter, keine “Humanoiden”, sind bei Amazon schon seit Jahren im Einsatz. Allerdings nicht in Deutschland, wo linke Parteien es besser finden, wenn schlecht bezahlte Menschen monotone Arbeiten erledigen.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Inzwischen sind neue Roboter entwickelt worden, die den Menschen im Arbeitsprozess bald gänzlich überflüssig machen.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

In China schläft man auch nicht bei der Entwicklung, obwohl Millionen junge Männer arbeitslos sind.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Viele Meldungen und Präsentationen übertreiben vielleicht in der Hoffnung, noch mehr Investoren anzuziehen, doch die neuesten Entwicklungen sind wirklich spektakulär.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Was hat das alles mit der Automobilindustrie zu tun? Die Frage ist berechtigt. Aber ist es nicht auffällig, wie manche Hersteller sehenden Auges in die Pleite segeln, so als täten sie es mit Absicht? Wollen sie wirklich ihre Unternehmen zerstören oder brauchen sie nur einen Vorwand, um überflüssige Arbeitsplätze abzubauen? Was bei Volkswagen 30.000 Fachkräfte täglich leisten, schaffen 10.000 Roboter wesentlich zuverlässiger und kostengünstiger. Und wo eben noch ein Werk für unverkäufliche E-Autos geschlossen werden musste, laufen vielleicht bald Volksroboter vom Band.