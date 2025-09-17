Sparkassen gegen Digital-Euro: Wero statt Brüssel-Plan

Die deutschen Sparkassen wollen den von der EU-Kommission geplanten digitalen Euro nicht akzeptieren und setzen stattdessen auf ihr eigenes Bezahlsystem Wero. Hinter der Fassade von „Innovation und Kundenfreundlichkeit“ steckt ein klarer Machtkampf zwischen Brüssel und den Banken. Während die EU den digitalen Euro als offizielles Zahlungsmittel durchdrücken will, sehen die Sparkassen darin offenbar vor allem eine Gefahr für ihre Geschäftsmodelle – und fordern, dass Wero als europäische Lösung Vorrang haben soll, wie Heise berichtet.

Die Botschaft ist eindeutig: Lieber ein hauseigenes Zahlungssystem, das man selbst kontrolliert, als ein Zentralbankprojekt, das die Abhängigkeit von den Banken überflüssig machen könnte. Für die Bürger heißt das: Statt mehr Freiheit beim Bezahlen droht ein neuer Kleinkrieg zwischen EU-Bürokratie und Bankenkartell – und am Ende zahlen wieder wir die Zeche.