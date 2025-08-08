Schock-Strategie: Deutsche Großbank schafft alle Geldautomaten ab!

Boerse Online berichtet: Eine der größten Banken Deutschlands zieht einen radikalen Schlussstrich – sämtliche Geldautomaten werden abgebaut, Bargeldversorgung über eigene Automaten gibt es bald nicht mehr. Stattdessen setzt das Institut nur noch auf Kooperationen mit Einzelhändlern oder fremden Automatenbetreibern.

Der Schritt bedeutet für Millionen Kunden das Aus für die gewohnte Bargeldabhebung am Bankfilial-Standort. Begründet wird die Maßnahme offiziell mit „veränderten Gewohnheiten“ und „Kostenoptimierung“. Kritiker sehen darin einen weiteren Schritt hin zur schleichenden Abschaffung des Bargelds.

Für die Bank ist es ein Sparprogramm – für die Bürger könnte es ein weiterer Verlust an Freiheit sein. Wer kein Smartphone und keine Kartenlösung will, muss künftig oft weite Wege gehen, um an sein eigenes Geld zu kommen.