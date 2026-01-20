Österreich: 319 Jobs bei Autozulieferer bald #futschi

Der niederösterreichische Autozulieferer Eitek GmbH aus Ebergassing ist insolvent. Laut KSV1870 belaufen sich die Schulden auf rund 36 Millionen Euro, im schlimmsten Fall drohen zusätzliche Schadenersatzforderungen von bis zu 109 Millionen Euro. Das berichtet das Portal heute.at. 319 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, betroffen sind außerdem 272 Gläubiger.

Die Firmenleitung setzt auf einen Sanierungsplan mit 30 % Quote, dessen Annahme jedoch ungewiss ist. Als Hauptursache gilt die anhaltende Krise der Automobilbranche, die zahlreiche Zulieferer in Niederösterreich trifft. Auch andere Unternehmen wie ZKW und Pollmann International kämpfen mit massiven Problemen.