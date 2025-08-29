Inflation steigt wieder: Bürger weiter im Würgegriff der Preisspirale!

Die Inflationsrate in Deutschland klettert im August 2025 auf 2,2 %, wie das Statistische Bundesamt meldet. Während die Politik die Zahlen schönredet, spüren Bürger die reale Belastung: Die Kerninflation liegt bei satten 2,7 %, Energiepreise sinken zwar leicht (-2,4 %), aber Nahrungsmittel (+2,5 %) und Dienstleistungen (+3,1 %) treiben die Kosten. Monatlich steigen die Preise um 0,1 % – ein schleichender Raub an der Kaufkraft.

Der sogenannte „persönliche Inflationsrechner“ soll Ablenkung bieten, doch die Wahrheit bleibt: Die Bürger zahlen die Zeche für eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik. Endgültige Zahlen folgen am 12. September – doch wer glaubt noch an Besserung?