Inflation sinkt – aber der Alltag bleibt teuer!

Die Preise steigen weiter, wenn auch etwas langsamer: Laut dem Statistischen Bundesamt beträgt die Inflationsrate im Oktober 2025 voraussichtlich +2,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Gegenüber September legten die Verbraucherpreise um 0,3 % zu. Die sogenannte Kerninflation – also ohne Energie und Lebensmittel – liegt mit +2,8 % noch immer deutlich höher.

Während Politiker und Zentralbanker von „Stabilität“ reden, merken die Bürger wenig davon: Lebensmittel, Mieten und Versicherungen bleiben auf hohem Niveau, und die Kaufkraft schmilzt weiter. Am 12. November sollen die endgültigen Zahlen veröffentlicht werden – doch schon jetzt ist klar: Entlastung sieht anders aus.