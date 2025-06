Goldbeben voraus? EZB warnt vor Mega-Squeeze!

Die Europäische Zentralbank (EZB) schlägt laut Focus Online und anderen Qualitätsmedien Alarm: Ein gewaltiger Short Squeeze beim Gold könnte die internationalen Finanzmärkte ins Wanken bringen. Im aktuellen Finanzstabilitätsbericht warnen die Währungshüter vor den Folgen eines sprunghaften Preisanstiegs – insbesondere für Hedgefonds und Investmentbanken, die massiv auf fallende Kurse gesetzt haben.

Was sich wie ein Insider-Gemetzel anhört, betrifft in Wahrheit uns alle. Denn wenn die großen Spieler auf dem Finanzmarkt in Schieflage geraten, ist der Dominoeffekt vorprogrammiert. Schon jetzt ist der Goldpreis auf einem Allzeithoch – und ein echter Shortsqueeze könnte die Lage eskalieren lassen. Die EZB sieht Risiken für die Liquidität und warnt: Ein plötzlicher Goldpreis-Schub würde „Anpassungen mit systemischem Charakter“ auslösen.

Während sich die Großanleger verzocken, kaufen Kleinsparer munter Goldmünzen und Barren – doch wenn der Knall kommt, ist niemand mehr sicher. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann das Kartenhaus zusammenkracht.