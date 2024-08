futschi: Mister Spex plant Filialschließungen und Entlassungen

in

Das Berliner Unternehmen Mister Spex, ein führender Optiker, plant tiefgreifende Maßnahmen zur Umstrukturierung. Laut Informationen von t-online.de sollen mehrere Filialen geschlossen und Mitarbeiter entlassen werden.

Hintergrund der Maßnahmen

Mister Spex wurde 2007 gegründet und konnte sich schnell als einer der führenden Online-Optiker etablieren. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auch zunehmend physische Geschäfte eröffnet, um seine Marktpräsenz zu erweitern. Nun scheint es, dass die physische Expansion die Erwartungen nicht erfüllt hat.

Details der Schließungen und Entlassungen

Es ist geplant, mehrere der insgesamt 47 Filialen in Deutschland zu schließen. Dies wird unvermeidlich auch zu Entlassungen führen, wobei die genauen Zahlen bisher nicht veröffentlicht wurden. In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter wurde betont, dass die Maßnahmen notwendig seien, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.