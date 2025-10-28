Fusionskraftwerk statt Atommeiler – neues Heilsversprechen aus Biblis

Biblis soll wieder Energie liefern – diesmal durch Kernfusion statt Kernspaltung. Eine Machbarkeitsstudie von Focused Energy und Arthur D. Little erklärt das Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks zum perfekten Standort für das erste europäische Laserfusionskraftwerk.

Klingt nach Zukunftsmusik, doch die Euphorie ist groß. RWE, das Land Hessen und die Bundesregierung sehen in dem Projekt ein „Leuchtturmvorhaben“ für die Energiewende. Dabei existiert bislang kein einziges Fusionskraftwerk auf der Welt, das auch nur eine Kilowattstunde ins Netz einspeist.

Trotzdem werden Millionen an Fördergeldern verteilt, um den Traum vom sauberen, unendlichen Strom zu befeuern. Währenddessen steigen Energiepreise und Bürokratie weiter, und die letzten funktionierenden Kernkraftwerke wurden mutwillig abgeschaltet.

„Eine große Chance für Deutschland“, sagt der Focused-Energy-Chef. Möglich – aber nur, wenn diesmal Physik und Realität nicht von Ideologie überstrahlt werden. Sonst bleibt Biblis auch in Zukunft vor allem eines: ein Symbol gescheiterter Energiepolitik.

Quelle: Focused Energy / Presseportal