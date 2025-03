EZB senkt schon wieder den Leitzins

Das offizielle Blabla hört sich gar nicht so dramatisch an, wie gewohnt kleidet die EZB den weiteren Absturz des Euroraums auf Ramsch-Niveau in schöne Worte:

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 6. März 2025 beschlossen, ihre Leitzinssätze um 25 Basispunkte zu senken. Der Einlagensatz sinkt auf 2,50 %, der Hauptrefinanzierungssatz auf 2,65 % und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 2,90 %. Grund für die Senkung ist die gute Entwicklung des Disinflationsprozesses: Die Inflation liegt 2025 bei 2,3 %, soll 2026 auf 1,9 % und 2027 auf 2,0 % fallen.

Die EZB erwartet, dass die Inflation bald nachhaltig ihr Ziel von 2 % erreicht, trotz hoher Binneninflation durch Löhne und Energiepreise. Die Wirtschaft wächst jedoch schwach, mit Prognosen von 0,9 % (2025), 1,2 % (2026) und 1,3 % (2027), bedingt durch Unsicherheiten in Handel und Politik. Die Zinssenkung soll Kredite erleichtern und die Nachfrage ankurbeln.