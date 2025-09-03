Bargeld wird zur Mangelware: Banken und Handel treiben die Abschaffung voran

In Deutschland wird es immer schwieriger, an Bargeld zu kommen, berichtet CHIP. Während die Politik und Banken die Vorzüge des bargeldlosen Zahlens preisen, schrumpft die Zahl der Geldautomaten kontinuierlich. Was steckt hinter dieser Entwicklung, und warum sollte uns das alarmieren? Es ist mehr als nur eine Frage der Bequemlichkeit – es geht um Freiheit, Kontrolle und die Zukunft unseres Geldes.

Die Reduzierung der Geldautomaten ist kein Zufall, sondern ein Symptom einer größeren Agenda. Banken und Finanzinstitute drängen auf digitale Zahlungssysteme, die nicht nur kostengünstiger für sie sind, sondern auch eine lückenlose Überwachung ermöglichen. Jede Kartenzahlung hinterlässt Spuren – wer, wo, wann und wie viel ausgegeben hat, ist für Staat und Konzerne ein offenes Buch. Bargeld hingegen bleibt anonym und entzieht sich dieser Kontrolle. Gleichzeitig wird der Handel in die Offensive einbezogen: Immer mehr Geschäfte bieten an, an der Kasse Bargeld auszuzahlen – ein scheinbar praktischer Service, der jedoch die Abhängigkeit von Kartenzahlungen zementiert. Wer kein digitales Zahlungsmittel nutzt, steht zunehmend im Regen.

Diese Entwicklung bedroht nicht nur die Wahlfreiheit, sondern auch jene, die auf Bargeld angewiesen sind – sei es aus Mangel an Alternativen oder aus berechtigter Skepsis gegenüber digitalen Systemen. Wenn Bargeld verschwindet, verschwindet ein Stück Unabhängigkeit mit.