“Bargeld bleibt Nummer 1: Umfrage zeigt keine Zustimmung für bargeldlose Gesellschaft in Europa”

Laut einer Umfrage von Marketagent unter 26.584 Personen aus zehn europäischen Ländern bleibt Bargeld die bevorzugte Zahlungsmethode, sowohl in Sympathie (82%) als auch Sicherheit (92%). Insbesondere in Österreich ist die Bindung an Bargeld stark, wo 51% der täglichen Ausgaben in bar getätigt werden. Während der Trend zu elektronischen Zahlungen zunimmt, lehnen 56% der Befragten eine bargeldlose Gesellschaft ab, da Bedenken wie technische Ausfälle, Kriminalität und der Verlust der Anonymität dominieren.

Abschließend heißt es in der Meldung: “Werden die antizipierten Vor- und Nachteile einer bargeldlosen Gesellschaft gegeneinander aufgewogen, zeichnet sich ein klares Bild. In den befragten europäischen Ländern denkt fast die Hälfte (47%), dass die Nachteile überwiegen würden. In Österreich ist das Ergebnis noch deutlicher: hier rechnen 6 von 10 mit mehr Mängeln als Nutzeffekten. Die Bevölkerung scheint also nicht bereit, sich in naher Zukunft vollständig vom Bargeld zu verabschieden. Wer das Gegenteil fordert, sollte sich auf Widerstand und den berühmtberüchtigten “österreichischen Grant” gefasst machen.”

Welchen Zweck verfolgen solche Studien? Dienen sie als Beruhigungspille, dass es nicht zu einer bargeldlosen Gesellschaft kommt? Für totalitäre Kontrolle genügt bereits ein Online-Zwang in vielen Bereichen, wie etwa beim e-Impfpass in Österreich, um die Menschen abhängig und gläsern zu machen. Auch funktionieren die meisten Bankkonten nicht mehr ohne digitale Endgeräte. Wir sind der Dystopie schon viel näher, als wir denken, mit oder ohne Bargeld.