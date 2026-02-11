Offiziell heißt es Steueränderungsgesetz 2025 und trat am 1.1.26 in Kraft. Und wir spüren es zunächst in der Bäckerei. Ein Stück deutsche Kultur und Gemütlichkeit geht verloren, denn mit diesem Gesetz wird das Gespräch an der Theke ab dem 01.01.2026 überflüssig. Mit dem Bäckereiabgabenvereinfachungsbeschleunigungsgesetz 2026 endet zum 1. Januar 2026 ein Stück deutscher Alltagskultur. Bis Ende 2025 lief der Bäckereibesuch noch gemütlicher und kommunikativer ab. Die Frau mit der weißen Schürze schaute kurz hoch und fragte: „Nimmst du mit oder isst du hier?“ Je nach Antwort drückte sie an der Kasse auf 7 % Mehrwertsteuer oder auf 19 % Mehrwertsteuer. Mit der neuen, mittelstandsfördernden Steuererleichterungspraxis geht dabei mehr verloren als nur ein Knopfdruck.

Gerade für viele Einsame war dieser kurze Austausch oft der einzige Dialog des Tages. Die Frage der Frau in der weißen Schürze war mehr als eine steuerliche Notwendigkeit. Sie war ein Zeichen von Aufmerksamkeit. Allein zu hören, dass jemand wissen wollte, wo die Breze oder die Leberkässemmel gegessen werden sollte, gehörte zu den kleinen, verlässlichen Momenten des Alltags. Wer heute wortlos bezahlt, merkt das etwas fehlt.

Bis 2025 förderte das Finanzamt das Zwischenmenschliche, wenn auch unbeabsichtigt. Ein kaltes, unbelegtes Brötchen kostete immer 7 % MWST, egal ob es eingepackt oder sofort gegessen wurde. Kalt belegte Brötchen mit Salami, Käse oder Gurke blieben ebenfalls bei 7 %, unabhängig davon, ob man sie am Stehtisch verzehrte oder mitnahm. Warmes Gebäck ohne Belag wurde bei Mitnahme mit 7 %, beim Verzehr vor Ort mit 19 % MWST berechnet. Gleiches galt für warm belegte Brötchen, etwa mit Leberkäse: mitgenommen 7 %, im Laden gegessen 19 %.

Besonders eindeutig war der Fall, wenn der Kunde selbst sagte, was er vorhatte. Wer erklärte, er esse hier, zahlte 19 %, auch bei kaltem Belag. Wer mitnahm, blieb bei 7 %. Spätestens mit Tisch, Stuhl und Service war die Sache entschieden, dann galten in der Regel 19 %.

Kompliziert wurde es immer dann, wenn der Kunde widersprüchliche Wünsche äußerte. Bestellte er eine Tasse Kaffee zum Verzehr im Hause, also mit 19 %, und dazu eine kalte Leberkässemmel zum Mitnehmen mit 7 %, begann die eigentliche Herausforderung. Der Kassenzettel musste zwei Mehrwertsteuersätze ausweisen, obwohl alles auf einem Tablett lag. Dass der kalte Leberkäse anschließend unbemerkt zum heißen Kaffee gegessen werden konnte, war steuerlich nicht vorgesehen, im wirklichen Leben aber kaum zu verhindern.

Ab dem 01.01.2026 gilt an der Bäckertheke immer derselbe Satz: 7 %, egal ob mitgenommen oder im Laden gegessen wird. Die Frau in der weißen Schürze muss nicht mehr fragen, der Kunde nicht mehr antworten. Steuerlich ist das eine Vereinfachung.

Menschlich ist es ein Verlust.