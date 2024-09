Zukunftsgipfel: Was hat die UNO mit uns vor?

Kla.tv: Am 23. September 2024 soll in New York der UNO-Zukunftspakt verabschiedet werden. Dieser solle „Vorteile für jeden und überall“ bringen und „niemand soll zurückgelassen werden“. Kritiker sprechen jedoch von nichts Geringerem als einer Mutation der UNO zur Weltregierung. Und das ist noch längst nicht alles… Erfahren Sie hier, was tatsächlich im „Zukunftspakt“ steht und auf welch zweifelhaftem Fundament die UNO wirklich gegründet wurde.