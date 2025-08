Ein verstörender Bericht von Global Research enthüllt, wie das israelische Ministerium für Geheimdienste unter Gila Gamliel im Jahr 2023 eine sogenannte „künstliche Intelligenz“-Simulation präsentierte, die Gaza in einer futuristischen Wunschvorstellung ohne Palästinenser zeigt – begleitet von einem realen, offen ausgesprochenen Plan: der vollständigen Vertreibung aller Einwohner des Gazastreifens.

Laut Global Research basiert das Video „What Will Gaza Look Like in the Future“ nicht etwa auf Fantasie, sondern auf einem Memorandum vom 13. Oktober 2023, das dem israelischen Kabinett unter Netanyahu vorgelegt und am selben Tag veröffentlicht wurde. Der Titel des Dokuments: Policy Paper on Gaza’s Civilian Population. Darin wird unter „Option C“ unverblümt die „Evakuierung der gesamten palästinensischen Bevölkerung“ aus Gaza nach Ägypten gefordert. Die Täuschung: Der Begriff „freiwillige Auswanderung“ sollte das Vorhaben tarnen.

חשיפה : כך עזה תראה בעתיד.

הגירת עזתים מרצון רק עם טראמפ ונתניהו.



זה אנחנו או – הם !



לינק לתוכנית ההגירה מרצון מעזה שהגשתי לקבינט בשבוע הראשון למלחמת 'חרבות ברזל' 13.10.23 בתגובה הראשונה. pic.twitter.com/kdPXcONmQl — גילה גמליאל – Gila Gamliel (@GilaGamliel) July 22, 2025

Brisant: Das Papier war alles andere als geheim. Es wurde offen zugänglich gemacht – doch weder die Vereinten Nationen noch der Internationale Gerichtshof (IGH) griffen ein. Die im Bericht zitierten Passagen sprechen von Kooperationen mit den USA, möglichen false-flag-Operationen zur Rechtfertigung militärischer Maßnahmen und einer gezielten „Massenverhungerungs-Agenda“.

Während Israel laut Bericht einen Plan umsetzte, der in Artikel 2c der UN-Völkermordkonvention fällt – „Lebensbedingungen aufzuerlegen, die geeignet sind, die physische Zerstörung einer Gruppe herbeizuführen“ –, schwieg die internationale Justiz. Selbst die Richterin Joan Donoghue vom IGH, mit Clinton-Vergangenheit, wurde trotz offensichtlichem Interessenkonflikt nicht abgezogen.

Die perfide Simulation, laut Bericht mit Hilfe von KI erstellt, zeigt Gaza als blühende Landschaft – nachdem die Bevölkerung entfernt wurde. Kein dystopischer Roman, sondern ein Teil realer Planung: Die KI-Ästhetik als Propaganda-Werkzeug für ein Projekt ethnischer Säuberung.

Quelle: GlobalResearch.ca – Artificial Intelligence in Support of Israeli Intelligence