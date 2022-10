Die Lebenshaltungskosten in Deutschland steigen. Ganze Wirtschaftszweige sind in ihrer Existenz bedroht. An allem, so scheint es, sei der andauernde russisch-ukrainische Krieg schuld. Doch was sind die tieferen Zusammenhänge hinter diesem Krieg?

Anfang September gelangte ein vertrauliches Dokument mit dem Titel: „Schwächung Deutschlands, Stärkung der USA“ an die Öffentlichkeit.

Quelle: kla.tv/23776