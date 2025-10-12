Österreichisches Militär hört zu: UFOs sind real, aber…

Was früher als Spinnerei galt, wird jetzt an Militärakademien diskutiert: UFO-Forscher Robert Fleischer sprach an der österreichischen Landesverteidigungsakademie über unidentifizierte Flugobjekte, militärische Zwischenfälle und geheime US-Programme. Laut ExoMagazin.tv sei die Evidenz überwältigend – und das Schweigen der Regierungen ebenso.

Fleischer zeigte auf, wie sich das offizielle Narrativ in den USA komplett gedreht hat: Aus dem „UFO gibt’s nicht“ wurde ein globales Sicherheitsproblem. Insider wie Luis Elizondo und David Grusch behaupten, die USA hätten abgestürzte Fluggeräte und sogar biologische Überreste geborgen. Der Kongress weiß angeblich selbst nicht, was im Hintergrund läuft. Gesetze zur Offenlegung wurden vom Pentagon blockiert – ausgerechnet von jenen, die jahrzehntelang vertuscht haben.

Auch in Europa regt sich etwas: Fleischer kritisierte, dass die EU das Thema noch immer „stiefmütterlich“ behandle. Dabei gebe es physikalische Spuren, überlegene Flugmanöver und gesundheitliche Folgen bei Zeugen. Selbst hochrangige Militärs hätten Begegnungen mit Objekten beschrieben, die sich jenseits aller bekannten Physik bewegen – und regelmäßig über Atomraketenbasen gesichtet wurden.

Ein Zeuge berichtete vor dem US-Kongress von einem riesigen, leuchtenden Dreieck über der Vandenberg Air Force Base, ein anderer sah Tic-Tac-förmige Flugobjekte aus dem Ozean steigen. Und laut sowjetischen Dokumenten hätten UFOs sogar einmal die Startcodes für Atomraketen aktiviert. Nur Sekunden trennten die Welt damals vom Dritten Weltkrieg.

Der Vortrag endet mit einem Appell: Europa soll aufwachen – bevor andere die Wahrheit monopolisieren.

Interessant wird es dann noch mal in der Fragerunde, in der Fleischer seinen Standpunkt deutlich macht: „Ich glaube wir müssen das Narrativ von den Außerirdischen, die von anderen Planeten durch das All hier her geflogen kommen, um sich dann hier zu zeigen, ernsthaft hinterfragen!“ Und wenig später zum Abschluss: „Ich berichte Ihnen nur, was die Zeugen hier sagen und ich selber weiß auch nicht, was dahinter steckt!“