Robokrieg als Heilsbringer? – KI-Apokalypse soll Menschheit „vereinen“

Laut Natural News bereiten sich Eliten und Technokraten schon auf den ultimativen Endkampf zwischen Mensch und Maschine vor – und verkaufen das Szenario dreist als Chance für eine „große menschliche Einheit“. Statt Fragen nach Verantwortung, Kontrollverlust oder schlicht dem Wahnsinn solcher Experimente zu stellen, wird eine vermeintliche „heilsame Katastrophe“ heraufbeschworen.

Die Idee klingt wie aus einem dystopischen Hollywood-Drehbuch: Erst entgleitet uns die künstliche Intelligenz, dann marschieren Roboterarmeen, und am Ende rücken die Überlebenden ganz eng zusammen. Wer solche Zukunftsvisionen als „Plan B“ ins Spiel bringt, macht klar, dass nicht Vernunft und Verantwortung an erster Stelle stehen, sondern eine makabre Inszenierung globaler Krisen.

Wenn der Mensch angeblich erst durch den künstlichen Feind erfährt, was Menschsein bedeutet, dann offenbart das mehr über die Verirrung derjenigen, die solche Szenarien propagieren, als über die Chancen der Menschheit. Statt echter Lösungen für die realen Probleme werden Albträume geschürt – und mit einem absurden Heilsversprechen garniert.