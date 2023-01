Neue RAND-Studie bricht mit den US-Falken und warnt vor „langwierigem Konflikt“ in der Ukraine

Übersetzung von Zerohedge / Tyler Durden

Die berühmte Denkfabrik RAND Corporation, die dem Pentagon und der US-Regierung nahesteht, hat endlich versucht, etwas seltenen Realismus in die Überlegungen und Planungen des Washingtoner Establishments zum Ukraine-Krieg zu bringen. Während des seit elf Monaten andauernden Konflikts, der nach wie vor weitgehend festgefahren ist, obwohl in den letzten Tagen die russische militärische Dynamik und der Vormarsch bei der Bakhmut-Offensive zugenommen haben, haben Beamte der USA und der NATO jede größere Eskalation des westlichen Engagements ohne zu zögern und mit Begeisterung bejubelt.

In dem neuen 32-seitigen RAND-Dokument wird jedoch vor den Gefahren dieses Ansatzes gewarnt, was ungewöhnlich ist, da die Denkfabrik dafür berüchtigt ist, der kämpferische akademische Arm des militärisch-industriellen Komplexes zu sein. Dies war vor allem in der Zeit des Vietnamkriegs der Fall, als RAND dafür berüchtigt war, die Politik hinter den verschiedenen Aufständen und Aufstandsbekämpfungsfiaskos in Vietnam, Laos und Thailand zu unterstützen.

RAND argumentiert nun, dass in der Ukraine „den US-Interessen am besten damit gedient wäre, einen langwierigen Konflikt zu vermeiden“, und dass „die Kosten und Risiken eines langen Krieges … die möglichen Vorteile überwiegen“.

In dem Strategiepapier wird dargelegt, dass eine Verlängerung des Konflikts, die die Regierung Biden mit ihrer in der vergangenen Woche getroffenen Entscheidung, moderne Kampfpanzer zu liefern, fast garantiert hat, selbst eine große Gefahr darstellt.

Die Zusammenfassung auf der Einleitungsseite lautet wie folgt:

Die Autoren argumentieren, dass neben der Minimierung der Risiken einer größeren Eskalation den Interessen der USA am besten gedient wäre, wenn ein langwieriger Konflikt vermieden würde. Die Kosten und Risiken eines langen Krieges in der Ukraine sind beträchtlich und überwiegen die möglichen Vorteile eines solchen Verlaufs für die Vereinigten Staaten. Obwohl Washington die Dauer des Krieges nicht selbst bestimmen kann, kann es Schritte unternehmen, die ein Ende des Konflikts auf dem Verhandlungswege wahrscheinlicher machen.

Schließlich wird in der Studie erläutert, warum es aus strategischer Sicht und auf der Grundlage der tatsächlichen Interessen der USA für Washington kaum von Vorteil ist, die Kontrolle Russlands über die Gebiete im Osten zurückzudrängen; es bleibenimmense Risiken und hohe Kosten, die damit verbunden wären.

Im Hinblick auf die laufenden Bemühungen, Russland wirtschaftlich und militärisch zu bestrafen, kommt die Studie außerdem zu dem Schluss, dass

„eine weitere schrittweise Schwächung [Russlands] für die Interessen der USA wohl nicht mehr von so großem Nutzen ist“. Andererseits wird davor gewarnt, dass sich die Auswirkungen auf die Energiemärkte und die Lebensmittelindustrie nicht lohnen, wenn man um jeden Preis versucht, den ukrainischen Staat wirtschaftlich zahlungsfähig zu halten“, da sich diese Kosten mit der Zeit vervielfachen werden“.

Ähnlich wie in einigen aktuellen Medienberichten, die sich auf das widerwillige Eingeständnis von US-Beamten stützen, weist RAND auch darauf hin, dass die Fortsetzung der NATO-Militärhilfe für die Ukraine „nach einer gewissen Zeit ebenfalls nicht mehr tragbar sein könnte“, da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Russland „die ukrainischen Erfolge auf dem Schlachtfeld rückgängig machen könnte“.

Ein weiteres wichtiges Eingeständnis in dem Dokument ist, dass der Ukraine-Krieg wertvolle Verteidigungsressourcen von einem anderen wichtigen Einsatzgebiet ablenkt und verschwendet: China und Ostasien. Darin heißt es:

Abgesehen von den potenziellen russischen Gewinnen und den wirtschaftlichen Folgen für die Ukraine, Europa und die Welt hätte ein langer Krieg auch Auswirkungen auf die Außenpolitik der USA. Die Fähigkeit der USA, sich auf ihre anderen globalen Prioritäten – insbesondere den Wettbewerb mit China – zu konzentrieren, wird eingeschränkt bleiben, solange der Krieg die Zeit hochrangiger politischer Entscheidungsträger und die militärischen Ressourcen der USA in Anspruch nimmt.

Und obwohl Russland unabhängig davon, wann der Krieg endet, stärker von China abhängig sein wird, hat Washington ein langfristiges Interesse daran, dass Moskau sich nicht vollständig Peking unterordnet. Ein längerer Krieg, der die Abhängigkeit Russlands erhöht, könnte China in seinem Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten Vorteile verschaffen.

Ein unbefristetes und vertieftes Engagement des Pentagons bei der Unterstützung der Ukraine, um Russland zurückzudrängen, kommt also letztlich Peking zugute.

Doch was, so fragen die Autoren, kann an diesem Punkt getan werden? RAND empfiehlt die folgenden Maßnahmen, die sofort in die Tat umgesetzt werden sollten:

Eine dramatische Änderung der US-Politik über Nacht ist politisch unmöglich – sowohl im Inland als auch bei den Verbündeten – und wäre in jedem Fall unklug. Die Entwicklung dieser Instrumente und ihre Bekanntmachung in der Ukraine und bei den Verbündeten der USA könnte jedoch dazu beitragen, einen Prozess in Gang zu setzen, der diesen Krieg auf dem Verhandlungswege in einem Zeitrahmen beenden könnte, der den Interessen der USA entspricht. Die Alternative wäre ein langer Krieg, der die Vereinigten Staaten, die Ukraine und den Rest der Welt vor große Herausforderungen stellt.

… Sogar RAND ist also vernünftig genug, um zu erkennen, dass die westliche Welt auf eine Katastrophe zusteuert, wenn sie diesen chauvinistischen Vorstoß zur Unterstützung Kiews um jeden Preis und ohne Ausweg fortsetzt.

* * *

In der Zwischenzeit ist es unwahrscheinlich, dass die meisten Top-Entscheidungsträger und Kommandeure das Memo beherzigen…

🇺🇸🇪🇺🇷🇺Journalist(1:05 of the video):"We are ready to a direct confrontation with Russia?"



"We are" – Chair of the NATO Military Committee Rob Bauer pic.twitter.com/GbrzgYzMN4 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 28, 2023