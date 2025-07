Wie ZeroHedge unter Berufung auf TASS berichtet, soll es zu einem geheimen Treffen zwischen westlichen Regierungsvertretern und führenden ukrainischen Politikern in einem abgelegenen Alpen-Resort gekommen sein. Thema: Die Entmachtung von Wolodymyr Selenskyj und die Vorbereitung eines Nachfolgers.

Angeblich haben sich CIA- und MI6-Leute mit Andrij Jermak, Kyrylo Budanow und dem früheren Generalstabschef Valerij Saluschnyj getroffen. Letzterer wird nun als künftiger Präsident gehandelt. Der Westen wolle laut russischem Geheimdienst, dass Saluschnyj Selenskyj ersetzt – und die ukrainischen Funktionäre hätten bereits grünes Licht gegeben, sofern sie ihre Machtpositionen behalten dürfen.

Saluschnyj, einst beliebtester General des Landes, wurde von Selenskyj 2024 entlassen und nach London „versetzt“. Nun zeigt er sich in der Vogue mit seiner Vision für die Ukraine – ein PR-Coup wie einst Selenskyjs eigenes Hochglanz-Shooting.

Derweil verliert der Amtsinhaber an Rückhalt. Die EU droht mit Geldstopp, Washingtons Geduld schwindet. Laut Star-Journalist Seymour Hersh soll ein Rücktritt forciert werden – notfalls mit Gewalt. Der Westen braucht einen neuen Mann, bevor der Krieg endgültig kippt. Saluschnyj steht bereit.

Präsident Trump soll derweil Druck auf Putin machen, innerhalb von zehn Tagen Fortschritte in Friedensverhandlungen zu liefern. Doch die Uhr tickt offenbar auch für Selenskyj. Laut US-Enthüllungsjournalist Seymour Hersh wird in Washington längst über seinen Abgang gesprochen – notfalls auch mit Nachdruck. „Er wird gehen. Zur Not mit Gewalt.“