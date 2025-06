KI als Herrscherin der Zukunft? – Patrick Wood warnt: „Ihr werdet keinen Spielraum mehr haben!“

Was passiert, wenn KI nicht mehr nur Rezepte vorschlägt oder Bilder malt – sondern darüber entscheidet, ob du leben darfst oder in Zukunft von der Gesellschaft ausgeschlossen wirst? Der Technokratie-Kritiker Patrick Wood malt im Interview ein düsteres Bild unserer Zukunft – und ruft zum Widerstand auf.



Woods Szenario: Eine universelle Super-KI analysiert Blutproben, diagnostiziert Krebsrisiken und ordnet individuell angepasste mRNA-Behandlungen an – rechtlich verpflichtend. Wer sich weigert, muss mit höheren Versicherungsbeiträgen, sozialen Nachteilen und eingeschränkter Bewegungsfreiheit rechnen. Das klingt nach Science-Fiction – ist aber laut Wood bereits im Gespräch. Hauptakteure: Tech-Giganten wie Elon Musk mit seinem Starlink-System oder Oracle-Mogul Larry Ellison, der sich als Vorreiter einer datengetriebenen Weltregierung inszeniert.



Wood warnt: „Wenn die KI sagt, du brauchst die Spritze – wer widerspricht dann noch? Eine zweite Meinung gibt es nicht mehr, weil alle Systeme mit denselben Daten trainiert sind.“



Auch der massenhafte Einsatz von Nanotechnologie in Injektionen sei kein Hirngespinst. Wood verweist auf internationale Symposien und militärische Verbindungen – etwa bei der „Operation Warp Speed“. Dass 72 % der Weltbevölkerung innerhalb kurzer Zeit geimpft wurden, sei für ihn kein medizinisches, sondern ein soziales Kontroll-Experiment gewesen.



Seine Lösung? Widerstand im Alltag – und das fängt klein an. „Zahlt bar. Vor allem das Trinkgeld! Erklärt jungen Menschen, warum Bargeld wichtig ist. Weckt sie auf!“ Jeder könne ein Vorbild sein, indem er sich bewusst verweigert, statt brav mitzuspielen.



Denn: „Wenn ihr nicht aufsteht, werdet ihr bald gar nichts mehr entscheiden dürfen!“

Quelle und weitere Informationen zum Thema: Kla.tv