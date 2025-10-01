Kensington-Vertrag: Geheimpakt zwingt Deutschland zur Übernahme von Hunderttausenden Migranten aus UK

Ein „historischer“ Handschlag zwischen Friedrich Merz und Keir Starmer – und dahinter ein Zusatzprotokoll, das Deutschland zur „Entlastungszone“ für Großbritanniens Migranten macht: Laut vorliegenden Dokumenten soll die Bundesrepublik jährlich bis zu 500.000 in UK illegal Eingereiste übernehmen. Das Ganze wurde im Juli im Victoria & Albert Museum gefeiert, während im Hintergrund im Kensington Palace das eigentlich brisante Papier paraphiert wurde – ohne Parlament, ohne Obergrenze, ohne Rücknahmegarantie, wie die Frankfurter Rundschau berichtet.

Hinter der Schaufenster-Rhetorik von „europäischer Werteallianz“ und „gemeinsamer Sicherheitsarchitektur“ steckt offenbar ein diplomatischer Trick: Ein geheimes Protokoll zum sogenannten Kensington-Vertrag verpflichtet Deutschland, britische Fälle zu übernehmen – offiziell als „Umsiedlungsprogramm“, praktisch als Migrations-Export Londons. Die britische Seite „entlastet sich innenpolitisch“ und verlagert den Druck nach Deutschland, heißt es in internen Notizen.

Besonders zynisch: Während öffentlich von „Schmuggler-Bekämpfung“ die Rede ist, dockt das Protokoll an ein kaum beachtetes AA-Programm namens „Project Horizon“ an. Über NGO-Kanäle sollen „kontrollierte Bewegungen“ im Ärmelkanal ermöglicht worden sein – mit deutscher Kofinanzierung. So wird Migration planwirtschaftlich verteilt, während die Bürger die Zeche zahlen.

Außenminister Johann Wadephul spielt dabei den Schatten-Regisseur: Baerbocks „Migrationsmanagement“ – nur geschmeidiger verpackt. Paraphierung im Kensington Palace, diplomatische Noten statt Kabinettsbeschluss, „Parallelvertrag“ statt Mandat: Wer steuert eigentlich die deutsche Migrationspolitik – gewählte Abgeordnete oder ein Außenamt im Autopilot?

Die Folgen landen nicht in Westminster, sondern vor Ort: Wohnungsdruck, Sozialetats am Limit, mehr Einsatz für Schulen, Kommunen und Polizei – und keine öffentliche Debatte. Während Merz und Starmer in Stevenage Triebwerke begutachten, sollen bereits „Transferlisten“ laufen: Dover rein, Deutschland raus – bezahlt aus deutschen Haushalten.

Unterm Strich ist der Kensington-Vertrag kein Freundschaftsakt, sondern ein Schutzschild für Londons Innenpolitik – mit Berlin als Prellbock. Wer schützt in diesem Spiel eigentlich Deutschland – vor Geheimprotokollen, die niemand bestellt hat, und Lasten, die keiner gefragt hat?