Hat Pfizer Project Veritas in die Falle gelockt?

Die große Sensation hat sich möglicherweise als Ente erwiesen. Project Veritas könnte einem gewieften Schwindel aufgesessen sein, der kritiklos von zahlreichen freien Medien weiterverbreitet worden ist.

Worum geht es? Pfizer Direktor Jordon Tristan Walker hat angeblich im Gespräch mit einem Reporter von Project Veritas ausgepackt und soll nicht gewusst haben, dass er dabei heimlich gefilmt wurde. Seine Aussagen, nach denen Pfizer das Corona-Virus gezielt mutiert haben lasse, um dann einen passenden Impfstoff entwickeln zu können, verbreiteten sich rasch. Youtube löschte das Video, auf der Webseite von Projekt Veritas kann man sich das Video hier ansehen.

Das klingt genau nach dem, was manche Corona-Kritiker hören wollen, aber ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Das dachte sich auch Off-Guardian Autor Kit Knightley:

Abgesehen von der Idee, dass Pfizer die Evolution des Virus „steuert“, ist dies alles nur eine Verstärkung der Erzählung. Von Anfang an war die einzige völlig verbotene Position, dass die Pandemie eine Lüge ist. Man darf glauben, dass das Virus natürlich ist oder in einem Labor erzeugt wurde. Man darf glauben, dass Masken wirken oder nicht. Man darf an Hydroxychloroquin und andere „alternative Behandlungen“ glauben. Sie dürfen an eine natürliche Immunität oder an Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen glauben. Aber Sie dürfen NICHT glauben, dass es „Covid“ nicht gibt. Dass sie die Grippe nur umbenannt haben, um eine autoritäre Agenda durchzusetzen. Man darf alles glauben, solange man zugibt, dass „Covid“ eine neue, beängstigende Krankheit ist, die besondere Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfordert. Das ist die große Lüge. Und dieses Video – ob echt oder nicht – stellt diese Lüge nicht nur nicht in Frage, sondern unterstützt sie sogar zu 100 %. Kit Knightly – https://off-guardian.org/2023/01/27/are-pfizer-really-directing-the-evolution-of-covid/

Das Video ist insoweit echt, wie auch Pfizer nicht moniert, dass es keine Schnitte oder sonstige auffälligen Manipulationen aufweist. Dennoch könnte das Ganze gestellt sein oder viel wahrscheinlicher: Walker hat die Sensationslust von Projekt Veritas ausgenutzt und dem Reporter einen mächtigen Bären aufgebunden.

Dazu passt folgende Mitteilung von Projekt Veritas:

Ein neuer Pfizer-Insider hat uns ein Bild von Jordon Trishton Walkers internem Microsoft Teams-Profil geschickt, das zeigt, dass er immer noch ein aktiver Mitarbeiter des Pharmariesen ist. Wenn Sie Informationen zu dieser Geschichte haben, kontaktieren Sie uns unter veritastips@protonmail.com https://www.youtube.com/@veritasvisuals/community

Screenshot

Noch ein Insider, der was zu zwitschern hat. Da sollten alle Alarmglocken läuten. Hat sich Pfizer ein Späßchen erlaubt, um die reichweitenstarken Kritiker der Lächerlichkeit preiszugeben? Oder dient die Geschichte so oder so der PR um ein Virus, das es gar nicht gibt, wie Kit Knightley vermutet?