Freilandhaltung in “15-Minuten-Städten”

Was ist eine “15-Minuten-Stadt” und wie wird sie die Art und Weise verändern, wie wir leben, arbeiten und miteinander umgehen?

(Eine offizielle Erklärung aus dem Jahr 2021)

https://www.euronews.com/next/2021/09/16/what-are-15-minute-cities-and-how-will-they-change-how-we-live-work-and-socialise

Von Aisling Ní Chúláin & Naira Davlashyan –

Als COVID-19 ausbrach, wurden Schulen und Büros geschlossen, der öffentliche Nahverkehr eingestellt und in einigen Fällen die Bewohner auf einen engen Umkreis um ihre Häuser beschränkt.

Doch im Sinne des Sprichworts “Verschwende nie eine gute Krise” boten genau diese Einschränkungen den Stadtplanern eine gute Gelegenheit, neu darüber nachzudenken, wie wir unsere Städte auf ökologischere und nachhaltigere Weise umgestalten können.

So entstand das Konzept der “15-Minuten-Stadt”, das vorsieht, dass alle Grundbedürfnisse innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad von der Wohnung aus erfüllt werden können.

Die Idee, die ursprünglich von dem Städteexperten und Professor der Universität Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Carlos Moreno, entwickelt wurde, ist zwar nicht ausdrücklich auf die Pandemie zurückzuführen, aber sie hat ihr einen zweiten Schub gegeben.

Wie hat sich COVID auf unsere Mobilität ausgewirkt und wie wird es die Zukunft der europäischen Städte beeinflussen?

“Die 15-Minuten-Stadt ist eine Stadt, in der Dienstleistungen in der Nähe das Leben erleichtern und den Bürgern dienen”, sagte Professor Carlos Moreno gegenüber Euronews Next.

“Wir wollen, dass man in einer Stadt nicht weit – nicht mehr als 15 Minuten – von seinem Wohnort entfernt ist, sei es, um zur Arbeit zu gehen, einzukaufen, die Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, Kultur zu genießen oder sich zu entspannen”.

Anstelle von Städten mit getrennten Wohn-, Sozial- und Arbeitsvierteln sieht Morenos Konzept das urbane Zentrum als ein Geflecht von Vierteln vor, in denen alle drei Funktionen nebeneinander bestehen. Laut Moreno hat der dramatische Wandel hin zur Telearbeit gezeigt, dass die “15-Minuten-Stadt” nicht nur machbar ist, sondern auch zur Erneuerung von Stadtvierteln beitragen kann.

“Ich spreche nicht von Fernarbeit von zu Hause aus, mit dem Computer auf dem Schoß, Katzen, Hunden, Kindern usw., sondern von der Dezentralisierung der Arbeit”, sagte Moreno. “Es gibt viele Jobs, die aus der Ferne erledigt werden können. Es macht keinen Sinn, eine Stunde zu pendeln, um im Büro am Computer zu sitzen, wenn man auch in der Nähe des eigenen Zuhauses am Computer sitzen kann. Die Nähe zum Wohnort bedeutet, dass wir neue Räume schaffen können”.

Ein Gebäude, mehrere Nutzungen

Die Schaffung neuer Räume ist ein weiteres Schlüsselelement der “15-Minuten-Stadt”.

Um ein Maximum an Dienstleistungen und Aktivitäten vor Ort anbieten zu können, müssen wir laut Professor Moreno neu überlegen, wie wir die vorhandene Infrastruktur am besten nutzen können. “In einer Stadt wie Paris ist ein Gebäude 30 oder 40 Prozent der Zeit in Gebrauch. Das bedeutet, dass das Gebäude 60 oder 70 Prozent eines Tages länger leer steht als es genutzt wird”, sagte er. “Aber trotzdem ist es in einem sehr guten Zustand. Wir wollen also ein Gebäude viel mehr nutzen, so dass es auch andere Aktivitäten beherbergen kann, als die, für die es ursprünglich gedacht war”.

In Morenos Konzept könnten stillgelegte Gebäude in Co-Working-Spaces umgewandelt werden. Schulen könnten an Wochenenden für kulturelle Aktivitäten geöffnet werden. Eine Sporthalle, die tagsüber genutzt wird, könnte nachts in eine Diskothek umgewandelt werden. In Cafés könnten abends Sprachkurse stattfinden, und in öffentlichen Gebäuden könnten an Wochenenden Konzerte veranstaltet werden.

Ein Leben lang von zu Hause aus arbeiten? Warum Unternehmen auf der ganzen Welt die Telearbeit dauerhaft einführen wollen

Wird die “15-Minuten-Stadt” die städtischen Disparitäten verschärfen?

Das Konzept der “15-Minuten-Stadt” erfreut sich zwar weltweit wachsender Beliebtheit, doch nicht jeder ist von der Idee der hyperlokalen, barrierefreien Stadtviertel begeistert.

Kritiker meinen, dass dies zu einer Art Stammesdenken führen und die bestehenden städtischen Ungleichheiten zwischen den Bezirken noch verschärfen könnte.

Wir haben eine Menge Leute in die Vorstädte verdrängt, wo die Immobilienpreise niedriger sind. Und wir haben ihnen gesagt: ‘Nimm den Zug, du kannst eine Stunde zur Arbeit pendeln und dankbar sein, dass du einen Job hast, denn die Welt gehört denen, die früh aufstehen’. Mit der “15-Minuten-Stadt” wollen wir diese Situation nicht länger hinnehmen.

Carlos Moreno weist darauf hin, dass in Städten wie Paris die Ungleichheit zwischen den Bewohnern der Außenbezirke und den reicheren Bewohnern des Stadtzentrums bereits eine Tatsache ist. Die starke Zentralisierung von Büros, sozialen Aktivitäten und kulturellen Räumen um den Stadtkern herum begünstigt die reicheren Gemeinschaften, die sich die hohen Mieten im Stadtzentrum leisten können, argumentiert er.

“Heute sind die Städte sehr ungleich. Die Städte sind heute sehr zersplittert, sehr segregiert”, erklärte Moreno.

“Wir können nicht immer weiter hinaus bauen und drei oder vier neue Bahnhöfe errichten und den Leuten sagen: ‘Ihr habt die Möglichkeit zu kommen.

“Mit der ’15-Minuten-Stadt’ wollen wir diese Situation nicht länger hinnehmen”.

Im Gegenteil, Moreno glaubt, dass die “15-Minuten-Stadt” den sozialen Zusammenhalt in den Städten fördern kann.

Die “15-Minuten-Stadt” wird die Ungleichheit verringern, denn wir wollen, dass das Gebiet polyzentrisch wird. Wir wollen die Lebensqualität in den benachteiligten Stadtvierteln verbessern, indem wir Co-Working-Spaces einrichten, Grünzonen mit Parks anlegen, Unternehmen, kulturelle und sportliche Aktivitäten und hochwertige Radwege einrichten.

Eine polyzentrische Stadt, so Moreno, ist eine Stadt, in der jeder Mensch dorthin gehen kann, wohin er will, und nicht wie heute eine Stunde fahren muss, um einen Bedarf zu decken.

“Diejenigen, die im Zentrum leben, haben diese Wahl, aber diejenigen, die in den Randbezirken leben, nicht”, fügte Moreno hinzu. “Mit einem polyzentrischen Gebiet können wir also den städtischen Zusammenhalt mit mehreren Dienstleistungen wiederherstellen und schließlich die Segregation verringern.

Oxford wird 15-Minuten-Stadt

(https://wentworthreport.com/2022/12/05/the-15-minute-city-is-here/)

Die 15-Minuten-Stadt ist da.

Die Idee ist, dass alles, was Sie regelmäßig brauchen, in einem Umkreis von 15 Minuten um Ihren Wohnort zu finden ist, und dass Sie eine Geldstrafe zahlen müssen, wenn Sie sich zu weit von Ihrem Wohnort entfernen. Ziemlich feudal, oder? Was wetten wir, dass die Verwalter des Systems und alle wichtigen Bürokraten frei reisen dürfen?

Die 15-Minuten-Stadt ist ein Plan der UN und des WEF, weil sie wollen, dass Sie weniger fahren.

Bei der Neuordnung der Städte geht es absolut um den Klimawandel. In den eigenen Worten des WEF:

Es ist eine permanente Klimasperre.

Die 15-Minuten-Stadt ist nicht nur Oxford, sondern taucht auch in Brisbane, Melbourne, Barcelona, Paris, Portland und Buenos Aires auf. Sie ist überall.

Oxford, England, ist der erste Ort, an dem der Wahnsinn des 15-Minuten-Systems umgesetzt wird. James Woudhuysen:

Die grüne Agenda lässt sich von den illiberalen Tagen der Abriegelung inspirieren.

Zu diesem Zweck will der Grafschaftsrat von Oxfordshire, der von Labour, den Liberaldemokraten und der Grünen Partei geführt wird, die Stadt Oxford in sechs “15-Minuten”-Bezirke unterteilen. In diesen Bezirken sollen die meisten Dinge des täglichen Bedarfs in einer Viertelstunde zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein, so dass die Bewohner kein Auto mehr benötigen.

Oberflächlich betrachtet mögen diese 15-Minuten-Stadtteile angenehm und bequem sein. Aber es gibt auch einen Zwangseffekt. Der Stadtrat plant, die Autonutzung und die Verkehrsüberlastung zu verringern, indem er strenge Regeln für Autofahrten aufstellt. …

Die Bewohner müssen ihre Autos bei der Stadtverwaltung anmelden, und sie werden verfolgt, um ihre Fahrten durch die Haupttore zu zählen.Die neuen Vorschläge sehen vor, dass jeder der 150.000 Einwohner Oxfords, der an mehr als 100 Tagen im Jahr außerhalb des ihm zugewiesenen Bezirks fährt, mit einer Geldstrafe von 70 Pfund belegt werden kann.

Auch in Deutschland wird man uns demnächst mit diesem Thema drangsalieren: https://15-minuten-stadt.de