Epstein-Skandal: Prinz Andrew gibt alle Titel und Ämter ab

Prinz Andrew zieht nach den neuesten Enthüllungen die Notbremse und gibt all seine Titel und Ämter ab. Virginia Roberts Giuffre hatte posthum weitere schwere Vorwürfe gegen den britischen Royal erhoben.

Besonders erschütternd sind die Passagen über Prinz Andrew, den sie in London, New York und auf Epstein’s Privatinsel „Little Saint James“ getroffen habe. Nach einem Treffen 2001 in Maxwell’s Londoner Haus habe Maxwell ihr gesagt: „Du hast gut gemacht. Der Prinz hatte Spaß.“ Giuffre erhielt demnach 15.000 Dollar für die Begegnung. Andrew, so schreibt sie, habe sich ihr gegenüber verhalten, „als wäre Sex mit mir sein Geburtsrecht“. O24

Der Tod von Virginia Roberts Giuffre wirft Fragen auf. Sie verstarb am 25. April 2025 im Alter von 41 Jahren in ihrem Haus in Neergabby / Australien. Sogar auf Wikipedia heißt es dazu:

Ihr Vater vermutete zunächst einen Suizid, sagte am 1. Mai aber, er glaube, jemand habe sie „erwischt“. Dies deckt sich mit Aussagen von Giuffre selbst und ihrer Therapeutin, die Suizid vorab ausgeschlossen haben.

2019 war Guiffre erstmals mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen, im Alter von 17 Jahren von Epstein und Maxwell nach London gebracht und dort gezwungen worden zu sein, mit Prinz Andrew Sex zu haben und legte Klage gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs ein. Im Februar 2022 endete der Prozess mit einem Vergleich. Laut britischen Zeitungen sollen von Andrew 14 Mio. Euro gezahlt worden sein.